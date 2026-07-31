Titan: Αυξημένες προβλέψεις για το 2026 λόγω εξαγορών

Η Titan προχώρησε σε αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2026, έπειτα από τις θετικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, τη θετική εξέλιξη για το δεύτερο εξάμηνο και την ταχεία ενσωμάτωση των τριών πρόσφατα αποκτημένων εταιρειών.

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Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους αναλυτές, ο Marcel Cobuz, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, δήλωσε ότι ο όμιλος αναμένει μια υψηλή μονοψήφια αύξηση στις πωλήσεις και ακόμα ταχύτερη ανάπτυξη του EBITDA, με περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Η συνεισφορά των Keystone, Traçim και Vracs de l’Estuaire προβλέπεται να φτάσει τα 45-50 εκατ. ευρώ EBITDA για τη φετινή χρήση, με την ενσωμάτωσή τους και την αξιοποίηση των πρώτων συνεργειών να προχωρούν ταχύτερα από ότι είχε προγραμματιστεί.

Η δυναμική της Keystone

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Keystone, την αμερικανική μονάδα που αποκτήθηκε πρόσφατα. Ο κ. Cobuz εκτίμησε ότι, με την πλήρη ανάπτυξη των συνεργειών και τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ξεπεράσει τα 35 εκατ. δολάρια σε ετήσιο EBITDA.

Η βελτίωση αυτή αναμένεται να προέλθει από την αυξημένη αξιοπιστία της μονάδας, τις συνέργειες στο δίκτυο, την αναβάθμιση του κλιβάνου και την προγραμματισμένη επέκταση της παραγωγικής ικανότητας. Η διοίκηση τόνισε ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης προχωρά ταχύτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Στις ΗΠΑ, το δεύτερο τρίμηνο επηρεάστηκε από την παρατεταμένη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας εργοστασίου στη Φλόριντα και από καθυστερήσεις στις εισαγωγές τσιμέντου. Η συνολική επίπτωση υπολογίστηκε στα περίπου 7 εκατ. δολάρια ή 6 εκατ. ευρώ.

Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο προσωρινοί παράγοντες, σύμφωνα με τη διοίκηση, τα περιθώρια της αμερικανικής δραστηριότητας θα είχαν διευρυνθεί. Παράλληλα, αναμένεται βελτίωση της τιμολογιακής εικόνας στην περιοχή του Mid-Atlantic για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο.

Αίγυπτος, Τουρκία και νέες εξαγωγικές ροές

Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Γιάννης Ιωάννου σχολίασε την αύξηση του περιθωρίου EBITDA στην Ανατολική Μεσόγειο από 19,1% σε 27%, την οποία απέδωσε κυρίως στην ενσωμάτωση της Traçim, καθώς και στις παρεμβάσεις του Project Prime και σε άλλα μέτρα περιορισμού του κόστους.

Η πρώτη αποστολή τσιμέντου από την Αίγυπτο προς τις ΗΠΑ έχει ήδη ολοκληρωθεί μέσω των νέων υποδομών στην Αλεξάνδρεια, με στόχο οι εσωτερικές ροές προς τις αμερικανικές δραστηριότητες να φτάσουν τους 300.000 τόνους.

Επιπλέον, εξετάζεται η κατασκευή δεύτερης γραμμής παραγωγής στην Traçim, με τη διοίκηση να προγραμματίζει περισσότερες λεπτομέρειες προς το τέλος του έτους.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από μια πιθανή παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο κ. Cobuz ανέφερε ότι οι μονάδες στην Αίγυπτο είναι σε πλεονεκτική θέση για να τροφοδοτήσουν γειτονικές αγορές που πλήττονται από επαναλαμβανόμενους πολέμους. Όπως σημείωσε, η Titan ήδη πραγματοποιεί εξαγωγές προς τη Συρία και τη Γάζα, ενώ μεσοπρόθεσμα εξετάζει και εξαγωγές από την Τουρκία προς την Ουκρανία.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η θετική διαφορά ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών πώλησης και του κόστους κινήθηκε σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, με συμβολή όχι μόνο από το τσιμέντο αλλά και από το έτοιμο σκυρόδεμα και τα αδρανή υλικά.

Οι πωλήσεις στην περιοχή της Ελλάδας και της Δυτικής Ευρώπης ανήλθαν σε 310 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε συγκρίσιμη βάση, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 54 εκατ. ευρώ, με άνοδο 28% σε συγκρίσιμη βάση.

Τα βασικά μεγέθη

Στο πρώτο εξάμηνο, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,9%, φτάνοντας το 1,42 δισ. ευρώ, και τα EBITDA κατά 8,7%, στα 312 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε κατά 40 μονάδες βάσης, στο 22%.

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 153,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 123,9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 16,5%, φτάνοντας τα 146,6 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 192 εκατ. ευρώ.

Το Project Prime απέφερε περίπου 20 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, με τον στόχο για το σύνολο του 2026 να ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες αναμένονται μεταξύ 300 και 350 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός έκλεισε στα 877 εκατ. ευρώ και ο δείκτης μόχλευσης στις 1,4 φορές, ενώ το νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει έως τον Μάρτιο του 2027.