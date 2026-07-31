Βουλή:-Ψηφίστηκε-η-αύξηση-της-πραγματικής-έκτισης-ποινής-για-τα-πολλαπλά-ισόβια-στα-30-έτη

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 – Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις» από την Ολομέλεια της Βουλής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε επί της Αρχής με τη θετική ψήφο της ΝΔ, ενώ το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και οι δύο υπουργικές τροπολογίες. Ειδικότερα:

Η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που περιλαμβάνει την αύξηση του ορίου πραγματικής έκτισης ποινής επί ποινής πολλαπλής ισόβιας κάθειρξης για τη θεμελίωση δικαιώματος απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης. Την αυστηροποίηση και διεύρυνση της διακεκριμένης μορφής μαστροπείας. Τη σύντμηση του χρόνου πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών της 32ης εκπαιδευτικής σειράς. Και την κατάργηση από 1η Σεπτεμβρίου του άρθρου 989 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ρύθμιση επί εκκρεμών αιτήσεων περιαφής εκτελεστήριου τύπου. Η τροπολογία ψηφίσθηκε θετικά από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Την καταψήφισαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν Ελληνική Λύση και Νίκη.

Η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις των υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών ψηφίσθηκε θετικά από τη ΝΔ. Την καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση. Με το «παρών» τοποθετήθηκαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Νίκη.

Η ψηφοφορία του νομοσχεδίου και των τροπολογιών έγινε με κατάθεση ψηφοδελτίου από τους εισηγητές και αγορητές. Η Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να καταθέσει σε δεύτερο χρόνο το δικό της ψηφοδέλτιο.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.