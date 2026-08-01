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    Γαλλία:-Αυξημένες-κατά-9%-οι-ταξινομήσεις-νέων-αυτοκινήτων
    Γαλλία: Αυξημένες κατά 9% οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων

    Γαλλία: Αυξημένες κατά 9% οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Παράλληλα, οι πωλήσεις της Tesla στη χώρα αυξήθηκαν κατά 86% τον περασμένο μήνα, φτάνοντας τα 2.429 οχήματα.

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    Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 9% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 126.808 οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Σάββατο ο γαλλικός φορέας της αυτοκινητοβιομηχανίας PFA.

    Παράλληλα, όπως αναφέρει το Reuters, οι πωλήσεις της Tesla στη χώρα αυξήθηκαν κατά 86% τον περασμένο μήνα, φτάνοντας τα 2.429 οχήματα.

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