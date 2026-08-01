ΔΕΗ: Αμετάβλητα παραμένουν τα πράσινα τιμολόγια για τον μήνα Αύγουστο

Η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο για τον Αύγουστο, απορροφώντας πλήρως την αύξηση 18% στην χονδρική αγορά.

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Η τιμή παραμένει στα 0,138 €/kWh, κάτι που αποδεικνύει, όπως αναφέρει η επιχείρηση, ότι «βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σε σχέση με τις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών».

Στις περιοχές με χαμηλή χρέωση, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει στα 0,123 €/kWh, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πελάτες με διζωνικούς μετρητές.

«Σε μια περίοδο όπου η σταθερότητα είναι καίριας σημασίας, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει το ρόλο της ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της χώρας, επικεντρώνοντας τις αποφάσεις της στις ανάγκες των καταναλωτών», αναφέρει η εταιρεία.

Όροι για τα μπλε

Στα μπλε, τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 €/kWh και 0,142 €/kWh αντίστοιχα, ενώ η χαμηλότερη χρέωση είναι 0,132 €/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, που είναι το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με υψηλές καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,141 €/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 €/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών.

Επιπλέον, το μπλε πρόγραμμα ΔΕΗ myHomeEnterTwo με διετή διάρκεια συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση 0,145 €/kWh και 0,105 €/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε πρόγραμμα ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν καλύτερο προγραμματισμό των ενεργειακών τους δαπανών, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60€ που καλύπτει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Δυναμικά προϊόντα

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic παρέχουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν πιο αποτελεσματικά το ενεργειακό τους κόστος.

Μέση τιμή για το κίτρινο τιμολόγιο

Τέλος, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all για τον Αύγουστο διαμορφώνεται στα 0,154 €/kWh.

Με τη μέση τιμή του προϊόντος να ανέρχεται σε 0,136 €/kWh για το τρέχον έτος, το κίτρινο τιμολόγιο της ΔΕΗ παραμένει μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους καταναλωτές.