ΔΕΗ: Επενδυτικό «κύμα» 3,7 δισ. ευρώ στη Δυτική Μακεδονία για έργα 4,8 GW- Έμφαση στην τηλεθέρμανση

Εκτεταμένες επενδύσεις τόσο σε παραγωγικό δυναμικό όσο και για την στήριξη του συστήματος περιλαμβάνει το business plan της ΔΕΗ για την Δυτική Μακεδονία. CAPEX 3,7 δισ. ευρώ για 4,8 GW με «κρίσιμη» επένδυση την νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ για την τροφοδότηση της τηλεθέρμανσης.

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Σημαντικές επενδύσεις εκ μέρους της ΔΕΗ περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Μετάβασης της κυβέρνησης για την Δυτική Μακεδονία με μια «δύναμη πυρός» 3,7 δισ. ευρώ που θα φέρουν στην «πρίζα» συνολικά 4,8 GW, χώρια τα κεφάλαια της τάξης των 1,2 δισ. ευρώ που θα διατεθούν για την δημιουργία data center στην περιοχή.

Τα οφέλη των παρεμβάσεων διατηρούν ισχυρή τοπική αλλά και εθνική διάσταση με τις επενδύσεις από την μία να διαμορφώνουν την διάδοχη κατάσταση στην περιοχή μετά την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και την απολιγνιτοποίηση και από την άλλη να αναδεικνύουν εκ νέου σε ενεργειακό κέντρο την Δυτική Μακεδονία υπό τα δεδομένα πλέον της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης.

Σημειώνεται ότι το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ παρουσιάστηκε προ ημερών στη Κοζάνη, στο πλαίσιο περιοδείας κυβερνητικού κλιμακίου επτά μελών, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Τα μέλη της κυβέρνησης επισκέφθηκαν έργα και επιχειρήσεις στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα και Γρεβενά και στη συνέχεια παρουσίασαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τον απολογισμό της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων παρεμβάσεων.

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Η κυβέρνηση παρουσίασε τη συνολική κινητοποίηση κεφαλαίων στην περιοχή ως επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 5,4 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό δεν αφορά μία νέα ενιαία χρηματοδότηση, αλλά συνδυάζει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3,7 δισ. ευρώ της ΔΕΗ με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στα κυβερνητικά στοιχεία περιλαμβάνονται περίπου 1,38 δισ. ευρώ ήδη δεσμευμένων πόρων, καθώς και το νέο Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ 2026-2030, προϋπολογισμού 245,4 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο έργων της ΔΕΗ στη περιοχή

Με projects σε όλο το φάσμα των βασικών τεχνολογιών ενέργειας, η ΔΕΗ προχωρά στον μετασχηματισμό του ενεργειακού κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας στα πρότυπα της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο φτάνει, όπως προαναφέρθηκε τα 4,8 GW, εκ των οποίων τα 2,8 GW έχουν ήδη κατασκευαστεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ επιπλέον 2 GW εντάσσονται στον επενδυτικό σχεδιασμό. Στο συγκεκριμένο άθροισμα δεν προσμετρώνται ως παραγωγική ισχύς οι σύγχρονοι πυκνωτές, καθώς το μέγεθός τους αποτυπώνεται σε MWs.

Τον μεγαλύτερο όγκο του χαρτοφυλακίου καταλαμβάνουν τα φωτοβολταϊκά. Στην περιοχή βρίσκονται σε λειτουργία ή κατασκευή έργα συνολικής ισχύος 2.130 MW, ενώ επιπλέον 1.000 MW έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για το φωτοβολταϊκό πρόγραμμα υπολογίζεται σε 2 δισ. ευρώ.

Στη βραχυχρόνια αποθήκευση, η ΔΕΗ εμφανίζει 150 MW συστημάτων μπαταριών που έχουν κατασκευαστεί ή υλοποιούνται και ακόμη 250 MW υπό σχεδιασμό, με συνολικό προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στην Καρδιά και στο Νότιο Πεδίο σχεδιάζονται έργα αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος 660 MW και προϋπολογισμού 980 εκατ. ευρώ. Οι δύο επενδύσεις προορίζονται να προσφέρουν αποθήκευση μεγάλης διάρκειας, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα να αποκτήσουν και αρδευτική λειτουργία.

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό διατηρεί και η Πτολεμαΐδα 5. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου ισχύος 440 MW και προϋπολογισμού 440 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται με τη σχεδιαζόμενη μετατροπή της σημερινής λιγνιτικής μονάδας.

Νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ για την τηλεθέρμανση

Επιπρόσθετα, το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ περιλαμβάνει την δημιουργία μιας νέας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στη Καρδιά με το έργο να σχεδιάζεται να αποτελέσει την διάδοχη κατάσταση των λιγνιτικών μονάδων για την εξυπηρέτηση της τηλεθέρμανσης.

Αναλυτικότερα, η νέα ΣΗΘΥΑ, ισχύος 76 MW και προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, προορίζεται να καλύψει τις θερμικές ανάγκες της Κοζάνης, της Εορδαίας και του Αμυνταίου, αντικαθιστώντας σταδιακά τη θερμική τροφοδοσία που συνδεόταν επί δεκαετίες με τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων. Η κατασκευή της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δοκιμαστική λειτουργία της τοποθετείται έως το τέλος της χρονιάς.

Πρόκειται για μία επένδυση με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς η διασφάλιση της τηλεθέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικές εκκρεμότητες της απολιγνιτοποίησης. Ταυτόχρονα, η μονάδα εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη μετατροπή του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς σε έναν πολυτεχνολογικό ενεργειακό κόμβο, όπου θα συνυπάρχουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση, υποδομές τηλεθέρμανσης και υπηρεσίες στήριξης του ηλεκτρικού συστήματος.

Να αναφέρουμε τέλος ότι στις δράσεις ενεργειακού χαρακτήρα που προγραμματίζονται προς υλοποίηση μέχρι το τέλος του έτους περιλαμβάνεται νέο πρόγραμμα για επιδότηση 60%, έως 10.000 νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά στη στέγη μαζί με μπαταρία με τον συνολικό σχετικό προϋπολογισμό να φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.