ΔΕΗ: Στήνει ενεργειακή λεωφόρο από την Κοζάνη έως την Πολωνία – Το σχέδιο των 24,2 δισ. ευρώ που αλλάζει πίστα

Η κεφαλαιακή ένεση των 4,25 δισ. ευρώ, η είσοδος σε Πολωνία και Ουγγαρία, το επόμενο μεγάλο βήμα στην Ιταλία, τα γιγαντιαία έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, οι οπτικές ίνες, η ηλεκτροκίνηση και το data center της Κοζάνης συνθέτουν τη νέα εικόνα της ΔΕΗ. Από μια ελληνική επιχείρηση ηλεκτρισμού, ο όμιλος επιχειρεί να μετατραπεί σε έναν περιφερειακό πρωταθλητή ενέργειας και τεχνολογικών υποδομών. Το μεγάλο τεστ έρχεται στις 5 Αυγούστου, με τα αποτελέσματα εξαμήνου.

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Η ΔΕΗ δεν περιορίζεται πλέον σε μια «πράσινη μετάβαση», όπως συνηθίσαμε να ακούμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτός ο όρος είναι ήδη μικρός για να περιγράψει όσα συμβαίνουν.

Η εταιρεία επιχειρεί ταυτόχρονα να διπλασιάσει την παραγωγική της βάση, να εξαπλωθεί γεωγραφικά από τη Νοτιοανατολική έως την Κεντρική Ευρώπη, να δημιουργήσει ισχυρό χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης, να αποκτήσει δεύτερη μεγάλη υποδομή μέσω των οπτικών ινών και να μπει στον πυρήνα της νέας οικονομίας με data centers και ενεργειακή τροφοδοσία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθος του επενδυτικού σχεδίου. Είναι η ταχύτητα με την οποία άρχισε να μετατρέπεται από παρουσίαση προς τους επενδυτές σε πραγματικές συναλλαγές. Μέσα σε μία εβδομάδα η ΔΕΗ ανακοίνωσε την είσοδό της πρώτα στην Ουγγαρία και αμέσως μετά στην Πολωνία, ενώ οι πληροφορίες από την Ιταλία δείχνουν ότι προετοιμάζεται η επόμενη κίνηση: η μετάβαση από τη μεμονωμένη παραγωγή ΑΠΕ σε μια πλήρως καθετοποιημένη παρουσία με παραγωγή, εμπορία και λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεγάλη εικόνα είναι πλέον καθαρή. Η ΔΕΗ χτίζει έναν νέο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος ξεκινά από την Ελλάδα, ενισχύεται από τη Ρουμανία, περνά από την Ουγγαρία και φθάνει στην Πολωνία, με παράλληλες θέσεις σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία.

Οι αριθμοί που περιγράφουν τη νέα ΔΕΗ

Βασικός στόχος ή εξέλιξη Μέγεθος Επενδυτικό πρόγραμμα 2026–2030 24,2 δισ. ευρώ Νέα κεφάλαια από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4,25 δισ. ευρώ Συνολική εγκατεστημένη ισχύς το 2030 24,3 GW Στόχος ισχύος ΑΠΕ το 2030 18,8 GW Προσαρμοσμένο EBITDA το 2030 περίπου 4,6 δισ. ευρώ Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το 2030 περίπου 1,5 δισ. ευρώ Μέρισμα ανά μετοχή το 2030 1,40 ευρώ Ισχύς εκτός Ελλάδας το 2030 περίπου 45% του συνόλου Πρώτη φάση data center Κοζάνης 300 MW Δίκτυο PPC FiberGrid 2,05 εκατ. σπίτια που έχει προσεγγίσει Δίκτυο PPC blue πάνω από 4.700 σημεία φόρτισης

Οι παραπάνω στόχοι αποτυπώνουν μια επιχείρηση που δεν προσπαθεί απλώς να αυξήσει μερικά μεγαβάτ ή να βελτιώσει οριακά την κερδοφορία της. Η διοίκηση στοχεύει σε υπερδιπλασιασμό του EBITDA σε σχέση με το 2025, σε περίπου τριπλασιασμό των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών και σε σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος έως το τέλος της δεκαετίας.

Η αύξηση κεφαλαίου που έδωσε στη ΔΕΗ «πολεμοφόδια»

Η αφετηρία της νέας επιθετικής φάσης ήταν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η ΔΕΗ άντλησε ακαθάριστα έσοδα 4,25 δισ. ευρώ, εκδίδοντας 228.126.677 νέες μετοχές στην τιμή των 18,63 ευρώ. Τα καθαρά κεφάλαια, μετά τις εκτιμώμενες δαπάνες της έκδοσης, διαμορφώθηκαν περίπου στα 4,12 δισ. ευρώ.

Το σημαντικότερο μήνυμα προήλθε από τη ζήτηση. Οι έγκυρες προσφορές ανήλθαν σε 17,8 δισ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου 4,4 φορές τον αρχικό στόχο της έκδοσης. Η ζήτηση από τη διεθνή θεσμική προσφορά έφθασε τα 16,7 δισ. ευρώ, ενώ συμμετείχαν μακροπρόθεσμοι επενδυτές, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η αγορά, δηλαδή, δεν χρηματοδότησε ένα σχέδιο διάσωσης. Χρηματοδότησε ένα σχέδιο ανάπτυξης.

Το 95% του επενδυτικού προγράμματος των 24,2 δισ. ευρώ προορίζεται για αναπτυξιακά έργα, ενώ περίπου το 48% των επενδύσεων προβλέπεται να υλοποιηθεί εκτός Ελλάδας. Η διοίκηση σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει το 54% του προγράμματος από λειτουργικές ταμειακές ροές, το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού και περίπου το 15% από τα κεφάλαια της αύξησης.

Αυτό είναι και το πρώτο μεγάλο θετικό στοιχείο του νέου αφηγήματος: η ΔΕΗ απέκτησε σημαντική χρηματοδοτική δύναμη πριν αρχίσει το μεγάλο κύμα εξαγορών και κατασκευών. Δεν υποχρεώνεται να κυνηγήσει κάθε έργο με νέα δάνεια ούτε να λειτουργεί υπό την πίεση μιας ασφυκτικής κεφαλαιακής δομής.

Το πρώτο τρίμηνο έδειξε ότι η μηχανή έχει ήδη ανεβάσει στροφές

Το επενδυτικό σχέδιο δεν στηρίζεται μόνο σε προσδοκίες για το 2030. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 έδειξαν ισχυρή επιτάχυνση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε περίπου στα 690 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 51% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας πλησίασαν τα 200 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις έφθασαν τα 478 εκατ. ευρώ και ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA υποχώρησε στις 3 φορές, από 3,2 φορές στο τέλος του 2025.

Η διεθνής δραστηριότητα παρήγαγε το 21% του EBITDA του τριμήνου, με τη Ρουμανία να αποτελεί τον βασικό καταλύτη. Αυτό είναι κρίσιμο, διότι αποδεικνύει ότι η εξωστρέφεια δεν αποτελεί πλέον γεωγραφικό στολίδι στις εταιρικές παρουσιάσεις. Αρχίζει να περνά στην πραγματική κερδοφορία.

Παράλληλα, η ισχύς από ΑΠΕ και ευέλικτες μονάδες αυξήθηκε στα 9,9 GW, από 8,9 GW έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η ένταση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκε κατά 36%. Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά, καλύπτοντας πλέον το 56% της συνολικής παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 2,4 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2026.

Πολωνία: Η μεγαλύτερη από τις νέες κινήσεις

Η είσοδος στην Πολωνία αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο ηχηρή απόδειξη ότι η ΔΕΗ έχει περάσει από το στάδιο της προετοιμασίας στο στάδιο της εκτέλεσης.

Στις 31 Ιουλίου ανακοινώθηκε συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW από τις EDP Renewables Polska και EDP Renewables Polska HoldCo. Από αυτά, τα 175,4 MW βρίσκονται ήδη σε εμπορική λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα 101,9 MW αφορούν φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη.

Το λειτουργικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τρία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 130,5 MW και δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 44,9 MW. Τα αιολικά έργα εμφανίζουν συντελεστές απόδοσης έως 33%, ενώ τα φωτοβολταϊκά διαθέτουν για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους μακροχρόνια συμβόλαια πώλησης σε σταθερές τιμές, περιορίζοντας την έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Τα δύο νέα φωτοβολταϊκά έργα, ισχύος 101,9 MW, αναμένεται να λειτουργήσουν το 2029 με τη μέθοδο του cable pooling. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αποδοτική τεχνική, καθώς τα φωτοβολταϊκά θα χρησιμοποιούν την ίδια υποδομή σύνδεσης με τα γειτονικά αιολικά πάρκα. Έτσι η ΔΕΗ αξιοποιεί καλύτερα τη διαθέσιμη χωρητικότητα του δικτύου, μειώνει το κόστος σύνδεσης και συνδυάζει δύο τεχνολογίες με διαφορετικές ώρες μέγιστης παραγωγής.

Η Πολωνία έχει επιπλέον στρατηγική σημασία. Είναι μια μεγάλη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με σημαντική εξάρτηση από τον άνθρακα αλλά και ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η χώρα κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της ανανεώσιμης ισχύος άνω του 17% την περίοδο 2016–2025 και στοχεύει σε συμμετοχή των ΑΠΕ άνω του 50% στην ηλεκτροπαραγωγή έως το 2030.

Η ΔΕΗ δεν αποκτά, επομένως, απλώς πέντε πάρκα. Τοποθετείται σε μια αγορά όπου η απολιγνιτοποίηση θα απαιτήσει τεράστιες νέες επενδύσεις και όπου η ζήτηση για καθαρή αλλά και ευέλικτη παραγωγή αναμένεται να παραμείνει υψηλή για χρόνια.

Ουγγαρία: Μικρότερη συναλλαγή, μεγάλη γεωγραφική σημασία

Λίγες ημέρες πριν από την Πολωνία είχε προηγηθεί η είσοδος στην Ουγγαρία, μέσω συμφωνίας με τη Greenvolt για την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW στη νότια περιοχή της χώρας.

Το πάρκο λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2024 και διαθέτει κρατικά υποστηριζόμενο συμβόλαιο σταθερής τιμής διάρκειας 25 ετών. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δικαίωμα απόκτησης γειτονικού συστήματος αποθήκευσης ισχύος 49 MW, τετράωρης διάρκειας.

Σε απόλυτο μέγεθος, η ουγγρική επένδυση δεν αλλάζει μόνη της τα οικονομικά δεδομένα ενός ομίλου του μεγέθους της ΔΕΗ. Αλλά ανοίγει μια νέα αγορά και προσθέτει έναν κρίσιμο ενδιάμεσο σταθμό στον άξονα Ελλάδας–Ρουμανίας–Ουγγαρίας–Πολωνίας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη συνολικά 2,2 GW ΑΠΕ και αποθήκευσης σε Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία. Έως το 2030, η διοίκηση στοχεύει το 45% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος να βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Αυτό δημιουργεί γεωγραφική διαφοροποίηση, αλλά και τη δυνατότητα ενεργειακών συναλλαγών ανάμεσα σε αγορές με διαφορετικές τιμές, διαφορετικά φορτία και διαφορετική σύνθεση παραγωγής. Η αξία δεν προκύπτει μόνο από τα ίδια τα πάρκα, αλλά και από τη συνδυασμένη διαχείριση ενός περιφερειακού χαρτοφυλακίου.

Ιταλία: Το επόμενο μεγάλο άλμα μπορεί να είναι στη λιανική

Η Ιταλία είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του επόμενου κεφαλαίου.

Η ΔΕΗ έχει ήδη παρουσία στην παραγωγή ΑΠΕ. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ολοκλήρωσε φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 22 MW στη Sessa Aurunca της Καμπανίας, ανεβάζοντας το λειτουργικό φωτοβολταϊκό της χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία περίπου στα 71 MW. Τα ιταλικά φωτοβολταϊκά παρήγαγαν 13,8 GWh ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο τρίμηνο.

Το πραγματικά μεγάλο βήμα, όμως, μπορεί να είναι η είσοδος στη λιανική. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την 1η Αυγούστου, η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά σημαντικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία, με τις τελικές υπογραφές να τοποθετούνται, εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, στις αρχές του φθινοπώρου. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση ούτε δεσμευτική συμφωνία, επομένως το θέμα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προχωρημένο επιχειρηματικό σενάριο και όχι ως τετελεσμένο γεγονός.

Αν το deal πραγματοποιηθεί, θα αλλάξει επίπεδο η παρουσία του ομίλου στην ιταλική αγορά. Η ΔΕΗ θα μπορεί να συνδυάζει ιδιόκτητη παραγωγή, συμβάσεις αγοράς, εμπορία και λιανικές πωλήσεις.

Αυτό το καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργεί ως φυσική αντιστάθμιση κινδύνου. Σε περιόδους χαμηλών τιμών, πιέζονται τα έσοδα της παραγωγής αλλά μπορούν να βελτιωθούν τα περιθώρια της προμήθειας. Σε περιόδους υψηλών τιμών, η ιδιόκτητη παραγωγή προστατεύει το κόστος τροφοδοσίας των πελατών. Επιπλέον, ένα μεγάλο πελατολόγιο δημιουργεί αγορά για νέες υπηρεσίες: φυσικό αέριο, ενεργειακή αποδοτικότητα, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, φόρτιση οχημάτων και μακροχρόνια συμβόλαια πράσινης ενέργειας.

Η Ιταλία μπορεί να εξελιχθεί στη δεύτερη μεγάλη καθετοποιημένη αγορά της ΔΕΗ μετά τη Ρουμανία.

Ρουμανία: Ο πυλώνας που απέδειξε ότι η διεθνοποίηση μπορεί να αποδώσει

Η Ρουμανία παραμένει η βάση πάνω στην οποία χτίζεται όλη η νέα ευρωπαϊκή επέκταση.

Ο όμιλος διαθέτει εκεί παραγωγή ΑΠΕ, δραστηριότητα προμήθειας, δίκτυα διανομής και ηλεκτροκίνηση. Η συμβολή της χώρας έφθασε περίπου το 22% των ενοποιημένων εσόδων και των επενδύσεων του πρώτου τριμήνου, ενώ αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της διεθνούς συνεισφοράς στο EBITDA.

Η Ρουμανία λειτουργεί πλέον ως απόδειξη ότι η ΔΕΗ μπορεί να ενσωματώνει μεγάλες ξένες δραστηριότητες, να δημιουργεί συνέργειες και να παράγει κέρδη εκτός Ελλάδας. Χωρίς αυτή την επιτυχή εμπειρία, η είσοδος σε Πολωνία και Ουγγαρία θα έμοιαζε περισσότερο με ριψοκίνδυνη επέκταση. Με αυτήν, μοιάζει με επανάληψη ενός μοντέλου που έχει ήδη δοκιμαστεί.

Δυτική Μακεδονία: Από τα ορυχεία στο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σύμπλεγμα

Στην Ελλάδα, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της μεταμόρφωσης βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία.

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 2,13 GW σε Αμύνταιο και Πτολεμαΐδα, αξιοποιώντας εκτάσεις πρώην λιγνιτικών ορυχείων. Πρόκειται, σύμφωνα με την εταιρεία, για το μεγαλύτερο σύμπλεγμα φωτοβολταϊκών έργων στην Ευρώπη.

Η ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 3.150 GWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% της ετήσιας ζήτησης του ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος. Η παραγωγή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 750.000 νοικοκυριών, αποτρέποντας περισσότερους από 1,5 εκατ. τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι μόνο περιβαλλοντική. Είναι και οικονομική. Οι παλιές εκτάσεις, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς και η τεχνική τεχνογνωσία της λιγνιτικής εποχής μετατρέπονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επόμενη.

Η ΔΕΗ δεν ξεκινά από λευκό χαρτί. Διαθέτει γη, συνδέσεις, ενεργειακές υποδομές και εμπειρία αδειοδοτήσεων σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στο δίκτυο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για κάθε νέο επενδυτή στις ΑΠΕ.

Αποθήκευση: Η πραγματική αξία πίσω από τις ΑΠΕ

Η μαζική ανάπτυξη φωτοβολταϊκών χωρίς αποθήκευση θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε περικοπές παραγωγής, χαμηλές τιμές τις μεσημεριανές ώρες και μειωμένη οικονομική απόδοση.

Γι’ αυτό η ΔΕΗ επιταχύνει παράλληλα τις επενδύσεις σε μπαταρίες και αντλησιοταμίευση. Έχει ολοκληρώσει δύο μονάδες BESS στην Πτολεμαΐδα και στη Μελίτη, συνολικής ισχύος 98 MW και χωρητικότητας 196 MWh, ενώ προχωρά τρίτο έργο στο Αμύνταιο. Παράλληλα, έχουν εξασφαλιστεί οι βασικές ρυθμιστικές εγκρίσεις για έργα αντλησιοταμίευσης στην Καρδιά και στο Νότιο Πεδίο.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η κοινή εταιρεία με τη METLEN στοχεύει στην ανάπτυξη έργων μπαταριών έως 1.500 MW και 3.000 MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία. Από αυτά, έργα περίπου 1.000 MW αναμένεται να προχωρήσουν μέσα στους πρώτους δώδεκα μήνες της συνεργασίας.

Η αποθήκευση μετατρέπει την ενέργεια από προϊόν της στιγμής σε διαχειρίσιμο περιουσιακό στοιχείο. Επιτρέπει στον όμιλο να αποθηκεύει φθηνή ή πλεονάζουσα παραγωγή και να την πουλά όταν η ζήτηση και οι τιμές είναι υψηλότερες. Επομένως, δεν αυξάνει απλώς την ευστάθεια του συστήματος. Αυξάνει δυνητικά και την αξία κάθε μεγαβατώρας που παράγει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ.

PPC Fiber: Το δεύτερο μεγάλο δίκτυο

Η ΔΕΗ χτίζει παράλληλα μια δραστηριότητα που σε βάθος χρόνου μπορεί να αποκτήσει αυτοτελή αξία: το δίκτυο οπτικών ινών.

Η PPC Fiber επεκτάθηκε τον Ιούλιο σε 15 ακόμη περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα από 1,3 εκατ. νοικοκυριά μπορούν ήδη να ενεργοποιήσουν υπηρεσία, ενώ η συνολική κάλυψη της FiberGrid έφθασε τα 2,05 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις. Στόχος είναι τα 3,8 εκατ. σπίτια έως το 2028.

Η εμπορική πολιτική είναι ιδιαίτερα επιθετική, με προγράμματα 500 Mbps και 1 Gbps που ξεκινούν από 17,90 και 19,90 ευρώ τον μήνα αντίστοιχα, ενώ διατίθεται και σύνδεση 2,5 Gbps.

Το σχέδιο μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μέσω της Vodafone. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο για τη διερεύνηση κοινής εταιρείας 50%-50%, στην οποία θα μπορούσαν να συγχωνευθούν η PPC FiberGrid και η Fiber2All. Το νέο σχήμα σχεδιάζεται να λειτουργεί αποκλειστικά ως ουδέτερος πάροχος χονδρικής προς όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η συναλλαγή παραμένει υπό διαπραγμάτευση και απαιτεί δεσμευτικές συμφωνίες και εγκρίσεις.

Για τη ΔΕΗ, οι οπτικές ίνες προσφέρουν τρία πλεονεκτήματα: αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών, δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων και σύνδεση των ενεργειακών δραστηριοτήτων με τον ψηφιακό κόσμο.

Και υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο σημείο: χωρίς ισχυρό δίκτυο οπτικών ινών, δεν υπάρχει σοβαρό αφήγημα data centers. Η FiberGrid δεν είναι απλώς μια παράλληλη επένδυση. Είναι κομμάτι της ίδιας υποδομής που θα συνδέει ενέργεια, δεδομένα και υπολογιστική ισχύ.

PPC blue: Από τις πρίζες στον περιφερειακό χάρτη μετακινήσεων

Η ηλεκτροκίνηση είναι μικρότερη δραστηριότητα σε σχέση με την παραγωγή και τα δίκτυα, αλλά αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη σχέση της ΔΕΗ με τον τελικό καταναλωτή.

Η PPC blue έχει αναπτύξει πάνω από 4.700 δημόσια σημεία φόρτισης σε περισσότερες από 1.400 τοποθεσίες σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 3.300 σημεία, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 600 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης και 46 οργανωμένοι κόμβοι φόρτισης σε στρατηγικά σημεία.

Στη Ρουμανία, το δίκτυο έχει ξεπεράσει τα 1.400 σημεία σε περισσότερες από 450 τοποθεσίες, καλύπτοντας και τις 41 διοικητικές περιφέρειες.

Η οικονομική σημασία της δραστηριότητας δεν βρίσκεται μόνο στα σημερινά έσοδα ανά φόρτιση. Βρίσκεται στη θέση που καταλαμβάνει η ΔΕΗ στην αγορά πριν από τη μαζική αύξηση του στόλου ηλεκτρικών οχημάτων. Όσο αυξάνονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τόσο το δίκτυο φόρτισης αποκτά μεγαλύτερη κίνηση, δεδομένα πελατών, εμπορικές συνεργασίες και δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών.

Κοζάνη: Το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Το πιο φιλόδοξο –και το πιο απαιτητικό– έργο του σχεδίου είναι το data center της Κοζάνης.

Η πρώτη φάση προβλέπει ισχύ 300 MW, επένδυση περίπου 1,2 δισ. ευρώ και έναρξη λειτουργίας έως το τέλος του 2028. Η κατασκευή προγραμματίζεται να αρχίσει μέσα στο 2026. Σε δεύτερη φάση, η συνολική ισχύς θα μπορούσε να φθάσει έως το 1 GW, αν και η επέκταση αυτή δεν περιλαμβάνεται ακόμη στο βασικό επιχειρηματικό σχέδιο.

Η ΔΕΗ εκτιμά ότι η πρώτη φάση θα μπορούσε να αποδίδει run-rate EBITDA περίπου 170 εκατ. ευρώ έως το 2030, χωρίς να συνυπολογίζεται το πιθανό περιθώριο κέρδους από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μακροχρόνιας σύμβασης. Η εταιρεία βρίσκεται σε εμπιστευτικές συζητήσεις με κορυφαίους διεθνείς hyperscalers, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ανακοινωθεί δεσμευτικός πελάτης.

Το μοντέλο που παρουσιάζει η διοίκηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η ΔΕΗ σκοπεύει να κατέχει τις μη πληροφοριακές υποδομές –γη, κτίρια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ψύξη και διασυνδέσεις– ενώ ο hyperscaler θα τοποθετήσει και θα λειτουργεί τον υπολογιστικό εξοπλισμό. Τα έσοδα θα προέρχονται από μισθώματα, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Η ΔΕΗ διαθέτει στην Κοζάνη αυτό που λείπει από τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά data center projects: διαθέσιμη βιομηχανική γη, υποδομές υψηλής τάσης, δυνατότητα νέας παραγωγής, ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών και εμπειρία σε μεγάλα έργα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το εγχείρημα είναι εύκολο. Απαιτεί δεσμευτικό πελάτη, τεράστια ισχύ, αξιόπιστη ψύξη, πρόσβαση σε νερό, τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις και αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Όμως, αν υλοποιηθεί, μπορεί να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία από περιοχή εξόρυξης καυσίμου σε κέντρο παραγωγής ενέργειας και υπολογιστικής ισχύος.

Η μετοχή και η ψήφος εμπιστοσύνης της αγοράς

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στις 31 Ιουλίου στα 22,30 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 0,45% στη συνεδρίαση, με συναλλαγές περίπου 19,9 εκατ. ευρώ. Η τιμή βρίσκεται σχεδόν 20% υψηλότερα από τα 18,63 ευρώ της αύξησης κεφαλαίου.

Με βάση τις 597.396.677 μετοχές μετά την αύξηση κεφαλαίου, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διαμορφώνεται περίπου στα 13,3 δισ. ευρώ.

Η Optima Bank, ενόψει των αποτελεσμάτων εξαμήνου, διατηρεί σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο 24,60 ευρώ. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του πρώτου εξαμήνου θα φθάσουν τα 1,25 δισ. ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 26%, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τις μειοψηφίες τα 352 εκατ. ευρώ, αυξημένα πάνω από 80%.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η αγορά απορρόφησε μια τεράστια έκδοση νέων μετοχών και, αντί η τιμή να παραμείνει καθηλωμένη κοντά στην τιμή διάθεσης, κινήθηκε αισθητά υψηλότερα. Αυτό δεν εξαλείφει τις διακυμάνσεις ούτε εγγυάται την επόμενη χρηματιστηριακή κίνηση. Δείχνει, όμως, ότι οι επενδυτές πιστώνουν στον όμιλο σοβαρές πιθανότητες επιτυχούς εκτέλεσης.

Το κρίσιμο ραντεβού της 5ης Αυγούστου

Η ΔΕΗ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου στις 5 Αυγούστου 2026, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών.

Η αγορά θα αναζητήσει απαντήσεις σε έξι βασικά ερωτήματα:

Αν η ισχυρή κερδοφορία του πρώτου τριμήνου συνεχίστηκε και στο δεύτερο. Αν παραμένει ασφαλής η επίτευξη του ετήσιου στόχου EBITDA των 2,4 δισ. ευρώ. Πώς εξελίσσεται ο καθαρός δανεισμός μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση. Πόσο γρήγορα θα επενδυθούν τα νέα κεφάλαια και με ποιες αποδόσεις. Αν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με hyperscaler για την Κοζάνη. Αν επίκειται νέα συναλλαγή στην Ιταλία ή σε άλλη αγορά της Κεντρικής Ευρώπης.

Η Optima προβλέπει για το δεύτερο τρίμηνο έσοδα 2,21 δισ. ευρώ, επαναλαμβανόμενο EBITDA 567 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 128 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εξαμήνου, η εικόνα αναμένεται σαφώς ισχυρότερη λόγω της εκρηκτικής επίδοσης του πρώτου τριμήνου.

Γιατί το θετικό αφήγημα έχει ουσία

Το επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΗ στηρίζεται πλέον σε πέντε διαφορετικές μηχανές δημιουργίας αξίας.

Η πρώτη είναι οι ΑΠΕ, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγική βάση και μειώνουν την έκθεση στα καύσιμα και στα δικαιώματα εκπομπών.

Η δεύτερη είναι η ευέλικτη παραγωγή και η αποθήκευση, που επιτρέπουν στην εταιρεία να αξιοποιεί καλύτερα την πράσινη ενέργεια και να πουλά όταν η αγορά έχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Η τρίτη είναι τα ρυθμιζόμενα δίκτυα στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τα οποία προσφέρουν προβλέψιμες αποδόσεις και σταθερότητα ταμειακών ροών.

Η τέταρτη είναι η διεθνοποίηση, η οποία μειώνει την εξάρτηση από μία μόνο αγορά και δημιουργεί δυνατότητες διασυνοριακής διαχείρισης ενέργειας.

Η πέμπτη είναι οι τεχνολογικές υποδομές: οπτικές ίνες, ηλεκτροκίνηση και data centers. Αυτές μπορούν να μετατρέψουν τη ΔΕΗ από εταιρεία που απλώς πουλά ηλεκτρική ενέργεια σε εταιρεία που παρέχει τις βασικές υποδομές της ψηφιακής οικονομίας.

Οι κίνδυνοι που δεν πρέπει να κρύβονται

Η θετική εικόνα δεν σημαίνει ότι το σχέδιο είναι χωρίς κινδύνους.

Το επενδυτικό πρόγραμμα των 24,2 δισ. ευρώ είναι τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα και απαιτεί ταυτόχρονη εκτέλεση έργων σε πολλές χώρες, διαφορετικά ρυθμιστικά περιβάλλοντα και διαφορετικές τεχνολογίες.

Ο καθαρός δανεισμός παραμένει σημαντικός και θα αυξηθεί καθώς προχωρούν οι επενδύσεις. Η διοίκηση έχει θέσει στόχο ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA να παραμείνει σε ελεγχόμενα επίπεδα, όμως αυτό προϋποθέτει ότι τα νέα έργα θα αρχίσουν να αποδίδουν χωρίς σοβαρές καθυστερήσεις.

Η συμφωνία στην Ιταλία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Η συναλλαγή στην Πολωνία και εκείνη στην Ουγγαρία υπόκεινται σε εγκρίσεις. Η συνεργασία με τη Vodafone παραμένει μη δεσμευτική. Και για το data center δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ο hyperscaler που θα αναλάβει τον υπολογιστικό εξοπλισμό.

Αυτοί δεν είναι λόγοι για να απορριφθεί το σχέδιο. Είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν αν η θεωρητική αξία θα μετατραπεί σε πραγματικά κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η ΔΕΗ δεν είναι πια απλώς η ΔΕΗ

Η αλλαγή που συντελείται είναι βαθύτερη από την αντικατάσταση των λιγνιτικών μονάδων με φωτοβολταϊκά.

Η παλιά ΔΕΗ ήταν μια επιχείρηση προσανατολισμένη σχεδόν αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, με βαρύ λειτουργικό μοντέλο, υψηλές εκπομπές και περιορισμένη δυνατότητα διεθνούς ανάπτυξης.

Η νέα ΔΕΗ επιδιώκει να γίνει περιφερειακός όμιλος ενέργειας και τεχνολογικών υποδομών. Διαθέτει παραγωγή, πελάτες, δίκτυα, γη, οπτικές ίνες, φορτιστές, αποθήκευση και –κυρίως– τα κεφάλαια για να αναπτύξει αυτά τα στοιχεία σε μεγάλη κλίμακα.

Η Πολωνία και η Ουγγαρία δείχνουν ότι ο ευρωπαϊκός χάρτης άρχισε ήδη να γεμίζει. Η Ιταλία μπορεί να προσθέσει το κρίσιμο κομμάτι της λιανικής. Η Ρουμανία έχει αποδείξει ότι η διεθνής επέκταση μπορεί να παράγει κέρδη. Η Κοζάνη μπορεί να ενώσει την ηλεκτρική ενέργεια με την τεχνητή νοημοσύνη. Και οι οπτικές ίνες μπορούν να δημιουργήσουν το ψηφιακό δίκτυο που θα συνδέσει όλα τα παραπάνω.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η εκτέλεση.

Όμως, για πρώτη φορά εδώ και πολλές δεκαετίες, η ΔΕΗ δεν τρέχει για να προλάβει τις εξελίξεις. Επιχειρεί να τις διαμορφώσει.

Και αν το σχέδιο υλοποιηθεί έστω κοντά στους στόχους του, η εταιρεία του 2030 δεν θα είναι απλώς μεγαλύτερη από τη σημερινή. Θα είναι μια εντελώς διαφορετική εταιρεία.