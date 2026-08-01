ΔΕΗ: Στοχεύει σε συμφωνία με ιταλικό προμηθευτή, επενδύσεις σε νέες αγορές ΑΠΕ

Η ΔΕΗ πλησιάζει την είσοδό της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας μέσω της εξαγοράς ενός σημαντικού προμηθευτή, με τις τελικές υπογραφές να αναμένονται σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day στις αρχές του φθινοπώρου.

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Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονων δραστηριοτήτων για την ελληνική εταιρεία, η οποία μόλις δύο μήνες μετά την ΑΜΚ, προχωρά σε σημαντικές συμφωνίες σε δύο νέες αγορές, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Αυτές οι αγορές επιτρέπουν στη ΔΕΗ να προμηθεύει ρεύμα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ουκρανία, ενώ οι πληροφορίες δείχνουν ότι η ΔΕΗ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με ιταλό προμηθευτή.

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με 2-3 ιταλικές εταιρείες, για τις οποίες είχε αναφερθεί ο CEO Γιώργος Στάσσης κατά την παρουσίαση του νέου πλάνου των 24 δισ. τον Απρίλιο, οι συζητήσεις τρέχουν τώρα με έναν μόνο προμηθευτή από την Ιταλία, και οι τελικές υπογραφές αναμένονται εντός Σεπτεμβρίου.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, η ΔΕΗ θα εισέλθει ως προμηθευτής σε μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές αγορές της Ευρώπης, με υψηλή ζήτηση από νοικοκυριά και τη δυνατή βιομηχανία της, ενώ θα εξελιχθεί σε καθετοποιημένο όμιλο στην Ιταλία. Η παρουσία της θα περιλαμβάνει την παραγωγή, καθώς ήδη αναπτύσσει έργα ΑΠΕ και μπαταριών στη χώρα, καθώς και εμπορία και λιανική, προσφέροντας σταθερά έσοδα, μείωση ρίσκου, hedging και αυξημένη διείσδυση στη ΝΑ Ευρώπη.

Αναμένονται και νέα έργα από το εξωτερικό

Παράλληλα με την εξαγορά του ιταλού προμηθευτή, υπάρχουν πληροφορίες για άλλες σημαντικές εξελίξεις για την επιχείρηση, εκτός από τις εξελίξεις που αφορούν το mega data center στην Κοζάνη.

Η επόμενη κίνηση στο εξωτερικό στον τομέα των ΑΠΕ, έρχεται μετά τη σημαντική συμφωνία εισόδου στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Πολωνίας, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη συμφωνία στην Ουγγαρία, και φέρεται να αφορά ένα τρίτο πακέτο αιολικών, φωτοβολταϊκών και μπαταριών. Περιλαμβάνει νέες εξαγορές στις παραπάνω χώρες και πιθανές κινήσεις σε άλλες από τις συνολικά 8 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου η ΔΕΗ έχει ή επιδιώκει να αποκτήσει παρουσία. Οι επαφές της για εξαγορές στη Σλοβενία είναι ήδη προχωρημένες.

Στην ευρύτερη εικόνα, οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι η ΔΕΗ ενισχύει τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίησή της, αυξάνοντας την αξία του χαρτοφυλακίου της και μειώνοντας το επιχειρηματικό της ρίσκο. Το νέο Business Plan 2026-2030 μπορεί να υλοποιηθεί ίσως ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Απριλίου, στο τέλος της δεκαετίας, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος της ΔΕΗ, το 50% των επενδύσεων και κατ’ επέκταση το 40% των λειτουργικών της κερδών (EBITDA) θα προέρχονται από το εξωτερικό.

Το σχέδιο για τις τρεις νέες αγορές, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβενία, περιλάμβανε επενδύσεις 2,2 GW σε ΑΠΕ και μπαταρίες μέχρι το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή κατά μέσον όρο 400 MW κάθε χρόνο.

Συγκεντρώνοντας τα 9 έργα (φωτοβολταϊκά, αιολικά και μπαταρίες) που ανακοινώθηκαν την τελευταία εβδομάδα σε Ουγγαρία και Πολωνία, προκύπτει ισχύς 384 MW. Ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί για τον όμιλο, που βλέπει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ως ενιαία αγορά.

1. Σε μια περιοχή με παραδοσιακά υψηλές τιμές χονδρικής στην Ευρώπη, αναμένεται μέχρι το 2035 να αποσυρθούν παλαιές μονάδες άνθρακα και αερίου (69 GW). Το κενό θα καλυφθεί από επενδύσεις σε ΑΠΕ, μπαταρίες και ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, δημιουργώντας ισχυρές επενδυτικές ευκαιρίες.

2. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία λόγω της ανάπτυξης των οικονομιών και των τάσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

3. Η γεωγραφική διαφοροποίηση μειώνει τον κίνδυνο. Το διαφοροποιημένο αποτύπωμα από την Πολωνία έως την Ελλάδα και την Ιταλία προσφέρει φυσικό hedging μεταξύ της αιολικής ενέργειας του Βορρά και της ηλιακής ενέργειας του Νότου.

4. Ισχυρή ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή. Η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2035, φτάνοντας τα 180 GW.

Ευκαιρίες από Πολωνία και Ουγγαρία

Η πολωνική αγορά, που παλαιότερα κυριαρχούταν από τον άνθρακα, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ΑΠΕ στην Ευρώπη, με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 17% από το 2016 έως το 2025, και φιλόδοξο πρόγραμμα που στοχεύει να καλύψει άνω του 50% της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα, η Πολωνία συνορεύει με την Ουκρανία, η οποία, πριν τον πόλεμο, ήταν καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και τώρα έχει μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς στην Ευρώπη, γεγονός που επηρεάζει τη δυνατότητα εξαγωγών της ΔΕΗ.

Επιπλέον, έχει εισαγάγει ένα καινοτόμο πλαίσιο cable pooling, όπου γειτονικά έργα ΑΠΕ μοιράζονται την ίδια υποδομή σύνδεσης (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για φωτοβολταϊκά ή αιολικά). Αυτό οδηγεί σε μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της χωρητικότητας του δικτύου, μείωση απορρίψεων ενέργειας και συνέργειες λόγω των συμπληρωματικών προφίλ των δύο τεχνολογιών. Δύο από τα επτά έργα που αποκτήθηκαν στην Πολωνία ακολουθούν αυτό το μοντέλο.

Η Ουγγαρία, στο κέντρο της ηπείρου, θεωρείται η πιο διασυνδεδεμένη αγορά στην ΕΕ με ισχυρά δίκτυα προς την καρδιά της Ευρώπης. Το έργο που απέκτησε η ΔΕΗ στην χώρα, στο οποίο θα προστεθούν σύντομα και άλλα, της επιτρέπει να πουλάει ρεύμα στις γειτονικές Αυστρία, Γερμανία, Σλοβακία και αλλού.

Επιπλέον, με το σχέδιο να τριπλασιάσει τις επενδύσεις στη Ρουμανία τα επόμενα χρόνια, θα μπορεί να εξάγει περισσότερη ενέργεια στην Ουγγαρία όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Από τη στιγμή που σήμερα προμηθεύει ενέργεια μόνο μέσω του άξονα «Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμανία», θα μπορεί πλέον να διαθέτει όλο και μεγαλύτερες ποσότητες στην Ουγγαρία, τη συνδεδεμένη Σλοβενία, και από εκεί σε Κροατία και Ιταλία. Είτε ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή είτε την αντίστροφη, καθώς προγραμματίζει νέες επενδύσεις σε αυτές τις χώρες.