Επίθεση του Ιράν σε τάνκερ του Πίτερ Λιβανού στα Στενά του Ορμούζ

Σημαντική κλιμάκωση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παρατηρείται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν επιτέθηκε σε δύο εμπορικά πλοία, με το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) GasLog Shanghai της ελληνικών συμφερόντων GasLog, υπό την ηγεσία του Πίτερ Λιβανού, να υποστεί σοβαρές ζημιές.

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Σύμφωνα με αναφορές από πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το GasLog Shanghai (χωρητικότητας 155.000 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2013) χτυπήθηκε στο μηχανοστάσιο του, ενώ βρισκόταν περίπου 11 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμαν στο Ομάν.

Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε από το πλήρωμα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Παρ’ όλα αυτά, το πλοίο απώλεσε την πρόωσή του, τέθηκε εκτός ελέγχου («not under command») και ζήτησε βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν.

Η GasLog ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ το πλοίο παραμένει σταθερό. Η εταιρεία ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και η αξιολόγηση της κατάστασης του πλοίου και των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό εντός λίγων ημερών που πλήττει πλοίο του στόλου της GasLog. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το GasLog Salem υπέστη ζημιές από πυρκαγιά που προκλήθηκε μετά από επίθεση σε πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο.

Η ευθύνη αναλήφθηκε από το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχος τους ήταν δύο εμπορικά πλοία που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, επιχειρούσαν να περάσουν από «παράνομη και μη ασφαλή διαδρομή» στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προστασία αμερικανικών αεροσκαφών.

Επιπλέον, οι ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι τέσσερα ακόμη δεξαμενόπλοια αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία μετά το συμβάν.

Το δεύτερο πλοίο που δέχθηκε επίθεση δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επίσημα. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard, πρόκειται για δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας, το οποίο δεν υπέστη ζημιές, καθώς η έκρηξη σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση χωρίς να το πλήξει άμεσα.

Εντείνονται οι εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, η ιρανική Αρχή Διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ επανέλαβε την απόφασή της να μην εγκρίνει διελεύσεις πλοίων όσο διαρκεί η πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας την πίεση σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου και LNG παγκοσμίως.

Η νέα επίθεση αυξάνει τις ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, καθώς σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τα επεισόδια στην Αίγυπτο και ενώ πολλά πλοία εξακολουθούν να επιχειρούν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.