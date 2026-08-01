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    Επιδόματα:-Οι-πληρωμές-από-e-ΕΦΚΑ-και-ΔΥΠΑ-την-εβδομάδα-13-έως-17-Ιουλίου
    Επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την εβδομάδα 13 έως 17 Ιουλίου

    Επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την εβδομάδα 13 έως 17 Ιουλίου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Συνολικά 140.944.067,3 ευρώ θα καταβληθούν σε 192.717 δικαιούχους, από 13 έως 17 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

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    Από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
    • Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
    • Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
    • Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β΄εξαμήνου 2026.

    Από την ΔΥΠΑ:

    • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    •  19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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