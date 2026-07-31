Επισκέψεις-Νίκου-Ανδρουλάκη-και-Κωνσταντίνου-Κυρανάκη-στον-Άγιο-Βασίλειο-Ρεθύμνου

Επισκέψεις στον δήμο Αγίου Βασιλείου πραγματοποίησαν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη, προκειμένου να ενημερωθούν από τη δημοτική αρχή για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς, τις καταστροφές που έχουν καταγραφεί και τις άμεσες ανάγκες που έχουν προκύψει στις πληγείσες περιοχές.

Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο τύπου του δήμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε χθες τον δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη για την εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς, τις καταστροφές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής και τις άμεσες προτεραιότητες του δήμου, με βασικό στόχο την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ενδιαφέρον και σημείωσε ότι η παρουσία του αναδεικνύει τη σημασία της κοινής προσπάθειας για την άμεση στήριξη των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Αντίστοιχη ενημέρωση είχε και ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τον δήμο Αγίου Βασιλείου μαζί με τον πρώην υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ρεθύμνου, Πέτρο Στεφανάκη. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο Τύπου του δήμου, κατά τη συνάντηση, ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης παρουσίασε μία πρώτη εικόνα των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δημοτικές υποδομές. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη επίσπευσης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η καταγραφή των καταστροφών, να ενεργοποιηθούν άμεσα οι μηχανισμοί της Πολιτείας για τη στήριξη των πληγέντων και να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι αποζημιώσεις και τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης.

Από την πλευρά τους, σύμφωνα με τον δήμο, ο κ. Κυρανάκης και ο κ. Κεφαλογιάννης, υπογράμμισαν ότι θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια του δήμου, ώστε να προωθηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα οι απαιτούμενες ενέργειες της Πολιτείας και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης, τους ευχαρίστησε για την επίσκεψη και τη διάθεση συνεργασίας που εξέφρασαν, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική και άμεση ανταπόκριση της Πολιτείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανακούφιση των πληγέντων και την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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