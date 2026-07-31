Ζαχαράκη:-Ισχυρό-μήνυμα-η-επίσημη-κατάθεση-αίτησης-αναγνώρησης-των-Μπεκτασήδων-Αλεβιτών-Μουσουλμάνων-Θράκης

Ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό μήνυμα, χαρακτήρισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τη χθεσινή κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης της επίσημης αίτησης για την αναγνώριση της θρησκευτικής κοινότητας των Μπεκτασήδων Αλεβιτών της Θράκης, ένα χρόνο ακριβώς μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από την Ελληνική Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία.

Η υπουργός Παιδείας παρέστη στις εκδηλώσεις της πρώτης μέρας της Μπεκτασικής Αλεβιτικής παραδοσιακής γιορτής “ΧΙΛΙΑ” και των αγώνων πάλης με λάδι που γίνονται εδώ και επτά αιώνες, προς τιμή του ιδρυτή της, του Σεγίτ Αλή Σουλτάν, στον Δήμο Σουφλίου του Έβρου.

Στη διάρκεια της ομιλίας η κ. Ζαχαράκη ανακοίνωσε την είδηση της κατάθεσης της αίτησης που έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

«Πέρυσι ήμουν εδώ σε μια ιστορική μέρα. Ήταν Παρασκευή και μόλις η Βουλή είχε ψηφίσει την αναγνώριση της θρησκευτικής κοινότητας των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων της Θράκης, ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και, βέβαια, είμαι ξανά εδώ, ένα χρόνο μετά, γιατί χθες κατατέθηκε επίσημα το αίτημα για την αναγνώριση της στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης», είπε η υπουργός και συνέχισε: «Αρα είναι μία πολύ σημαντική στιγμή και θεωρώ ότι δείχνει και την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέσα στη χρονιά. Ο νόμος δεν μένει στα χαρτιά γίνεται πράξη και αυτό είναι πάντα πολύ ελπιδοφόρο.

Στο εξής και περισσότερο ελπιδοφόρο είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων, για τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών. Και το μοναδικό μήνυμα ότι κάθε πολίτης όπου κι αν βρίσκεται στην Ελλάδα μας μετράει το ίδιο.

Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η απομάκρυνση και η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να δίνει την αίσθηση και των ανισοτήτων, αυτό λοιπόν είναι υποχρέωσή μας και στο σχολείο και στο δάσκαλο και στην υγεία και στις υπόλοιπες πλευρές της καθημερινότητας να προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνέχεια τις συνθήκες.

Για σήμερα όμως το μήνυμα είναι ισχυρό και είναι, νομίζω, εθνικό. Το ότι μπορέσαμε πέρυσι να αναγνωρίσουμε- και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία- στη Βουλή τους Μπεκτασήδες Αλεβίτες και ένα χρόνο μετά, μία μέρα μετά την κατάθεση της επίσημης αίτησης για την αναγνώριση της θρησκευτικής κοινότητας, είναι μία πάρα πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα στιγμή».

Στη σημασία της γιορτής των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Θράκης και στην αναγνώριση της κοινότητας τους αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

Ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, είπε ότι ο Τεκές του Σεγίτ Αλή Σουλτάν, θρησκευτικό κέντρο των Μπεκτασήδων Αλεβιτών, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Ρούσσα του Έβρου, είναι “ένα ζωντανό μνημείο ιστορίας και πολιτισμού, σημείο αναφοράς για τη Θράκη και γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους”.

Ευχαρίστησε την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την παρουσία της και τόνισε πως αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον της για τις τοπικές κοινωνίες.

Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση για την ίδρυση Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο Σουφλί και ζήτησε να επισπευθούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία του.

Οι σημερινές εκδηλώσεις έγιναν στο προαύλιο του Τεκέ Σεγίτ Αλή Σουλτάν και την κ. Ζαχαράκη υποδέχθηκαν ο Αγάς για το 2026 Ζεκή Τσολάκ Αλή, ο επικεφαλής ιερουργός – Ποστνισιν του Τεκέ Σεγίτ Αλή Σουλτάν, Μεμέτ Ιαμαήλογλου, ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Θράκης, Αχμέτ Καρά Χουσείν, και Μπεκτασήδες Αλεβίτες Μουσουλμάνοι.

Την ξενάγησαν στον χώρο και παρακολούθησε επίδειξη παραδοσιακών αγώνων πάλης, στους οποίους οι παλαιστές αλείφουν το σώμα τους με λάδι, και τους ύμνους Νεφές, που σημαίνει πνοή.

Η κ. Ζαχαράκη δήλωσε ότι η ελληνική πολιτεία θα είναι πάντα δίπλα στους Μπεκτασήδες Αλεβίτες Μουσουλμάνους της Θράκης και η ίδια θα έρθει κι άλλες φορές στις εκδηλώσεις τους.

Παρόντες ήταν ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο μουφτής Διδυμοτείχου Εμίν Σερίφ, ο μητροπολίτης Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, Δαμασκηνός, η Συντονίστρια του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Έλενα Σώκου, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο περιφερειακός γενικός αστυνομικός διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Λάμπρος Τσιάρας, ο διοικητής της ΧΙΙης Μεραρχίας Πεζικού Έβρου, Παύλος Ανδρικόπουλος, ο Συντονιστής του Έργου Αποκατάστασης στον Έβρο Γιώργος Κέλλης κ.α.

Αύριο και μεθαύριο οι Γιορτές θα συνεχιστούν στο πλάτωμα «ΧΙΛΙΑ».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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