Η εξαιρετική χρονιά του Αστέρα Βουλιαγμένης και η γενναιόδωρη διανομή μερίσματος στους μετόχους

Το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά με εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις για τον Αστέρα Βουλιαγμένης, ο οποίος σημείωσε νέο ρεκόρ τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην λειτουργική του κερδοφορία.

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Σύμφωνα με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση, που υπογράφει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Γιώργος Προκοπίου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 140,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10% σε σύγκριση με το 2024, όταν ανήλθε σε 127,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 13,8%, φτάνοντας τα 61,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 23,1 εκατ. ευρώ, έναντι 18,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η διοίκηση της «Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Μονοπρόσωπη ΑΞΕ» αποδίδει τα αποτελέσματα αυτά στην αυξημένη ζήτηση για το Four Seasons Astir Palace Hotel, το οποίο συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες με υψηλά εισοδήματα από σημαντικές διεθνείς αγορές. Η υψηλή μέση τιμή δωματίου, σε συνδυασμό με τα έσοδα από την εστίαση, τις υπηρεσίες ευεξίας και άλλες δραστηριότητες του συγκροτήματος, συνέβαλαν στην ενίσχυση των οικονομικών στοιχείων.

Αν και το EBITDA παρουσίασε διψήφια αύξηση, η τελική κερδοφορία ενισχύθηκε σε μικρότερο βαθμό, κάτι που, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οφείλεται στο αυξημένο χρηματοοικονομικό και λειτουργικό κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας.

Η εικόνα του ισολογισμού έχει επίσης βελτιωθεί. Οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 307,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, μειωμένες από 345,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Αυτή η εξέλιξη σχετίζεται με την αναχρηματοδότηση του δανεισμού, καθώς η εταιρεία ολοκλήρωσε την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί το 2023, αποπληρώνοντας κεφάλαιο ύψους 348,8 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα σύναψε νέο εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ύψους 310 εκατ. ευρώ, με εκπρόσωπο των ομολογιούχων την Τράπεζα Πειραιώς. Το νέο δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο και απαιτεί τη συμμόρφωση με συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες από το τέλος του 2026.

Η πολιτική της εταιρείας προς τους μετόχους είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διανεμήθηκε μέρισμα συνολικού ύψους 106,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή ρευστότητα, η οποία, σε συνδυασμό με τα συσσωρευμένα διαθέσιμά της, υποστήριξε τη διανομή του μερίσματος.

Η διανομή αυτή ξεχωρίζει στα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς υπερβαίνει σημαντικά τα ετήσια καθαρά κέρδη της χρήσης, αξιοποιώντας τα συσσωρευμένα διαθέσιμα της εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανήλθαν σε 27,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Ταυτόχρονα, οι δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν σημαντικά στα 2,5 εκατ. ευρώ από 10,3 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του ομολογιακού δανείου.

Το περιθώριο EBITDA επέδειξε ανθεκτικότητα, αυξανόμενο στο 43,7% από 42,3% το 2024, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος.

Η εταιρεία υλοποίησε οργανωτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, ενισχύοντας το τμήμα προμηθειών με εξειδικευμένο προσωπικό και προγραμματίζοντας τη δημιουργία κεντρικών αποθηκών, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους.

Προβλέψεις για το 2026

Όσον αφορά το 2026, η διοίκηση του Αστέρα Βουλιαγμένης εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της τουριστικής αγοράς, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Η αυξημένη ζήτηση από τις κύριες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και από ταξιδιώτες εκτός Ευρώπης, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για μια ακόμη θετική χρονιά.

Η εταιρεία θεωρεί ότι ο τουρισμός πολυτελείας, τα ταξίδια city break με κέντρο την Αθήνα και ο συνεδριακός τουρισμός θα συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυναμική, τομείς στους οποίους ο Αστέρας Βουλιαγμένης διαθέτει ισχυρή παρουσία.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι το διεθνές περιβάλλον συνεχίζει να έχει σημαντικές αβεβαιότητες. Ο πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές εντάσεις, το αυξημένο κόστος μεταφορών και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση και τις ταξιδιωτικές δαπάνες.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, καθώς η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και οι πιθανές συνέπειές της στις αεροπορικές μετακινήσεις είναι κρίσιμοι παράγοντες για την πορεία της τουριστικής χρονιάς. Παρά τις προκλήσεις, η διοίκηση πιστεύει ότι η Ελλάδα διατηρεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ως ασφαλής προορισμός και υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός έχει αποδείξει την ικανότητά του να ανακάμπτει γρήγορα μετά από γεωπολιτικές αναταράξεις περιορισμένης διάρκειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να προσαρμόσει τη στρατηγική και τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της αναπτυξιακής της πορείας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2025, ο Αστέρας Βουλιαγμένης πέρασε στην ιδιοκτησία του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του 100% της Αστήρ Παλάς Α.Ε. από τους Άραβες μετόχους της Jermyn Street Real Estate Fund. Ο Γ. Προκοπίου είχε ήδη αποκτήσει τον Οκτώβριο του 2024 το 33% της εταιρείας από τον τουρκικό όμιλο Dogus Group, καταβάλλοντας περίπου 150 εκατ. ευρώ.