Η Ευρώπη σηκώνει το γάντι της AI: Επτά gigafactories για να μη μείνει θεατής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να περάσει από τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης στην κατασκευή της υποδομής που απαιτεί η νέα ψηφιακή εποχή. Το σχέδιο προβλέπει έως επτά AI Gigafactories, δημόσια χρηματοδότηση 10 δισ. ευρώ και συνολικές επενδύσεις που μπορούν να ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ.

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Δεν πρόκειται απλώς για μεγάλα data centers. Οι νέες εγκαταστάσεις θα χρειαστούν προηγμένους επεξεργαστές, τεράστια ενεργειακή ισχύ, δίκτυα οπτικών ινών, υποθαλάσσια καλώδια, sovereign cloud και αυστηρή κυβερνοασφάλεια.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Ευρώπη, με τις γνωστές καθυστερήσεις και τις διοικητικές αγκυλώσεις της, θα προλάβει την ταχύτητα των ΗΠΑ και της Κίνας. Το σχέδιο δεν αρκεί για παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Μπορεί όμως να της εξασφαλίσει μια μικρή αλλά στρατηγικά κρίσιμη θέση στον παγκόσμιο χάρτη της AI.

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