Η Minos EMI σημειώνει ρεκόρ κερδών χάρη στο streaming

Με την ψηφιακή μουσική να αποτελεί τον κύριο παράγοντα, η MINOS-EMI, μια εταιρεία με ιστορία από το 1931 και ιδρυμένη από την οικογένεια Μάτσα, κατέγραψε το 2025 μια από τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας, με αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία της.

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Η διοίκηση αποδίδει αυτή την επιτυχία κυρίως στην αυξανόμενη τάση των ψηφιακών εσόδων, καθώς και στην σταθερή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου καλλιτεχνών και μουσικού περιεχομένου.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, που είναι μέλος του ομίλου Universal Music Group, ανήλθε πέρυσι σε 24,152 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Οι μεγαλύτερες πωλήσεις, που ανήλθαν σε 21,231 εκατ. ευρώ (σε σύγκριση με 16,832 εκατ. ευρώ το 2024), σχετίζονται με υπηρεσίες όπως δικαιώματα χρήσης μουσικού ρεπερτορίου και συναυλίες.

Η αύξηση των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 3,12 εκατ. ευρώ, από 1,58 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 2,257 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 1,531 εκατ. ευρώ το 2024.

Κατά την ίδια περίοδο, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 3,93 εκατ. ευρώ, από 3,17 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα ξεπέρασαν τα 9,23 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 8,06 εκατ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυξήθηκαν σε 6,33 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, η εταιρεία διατηρεί αισιοδοξία, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν θετικές. Στους κύριους στόχους περιλαμβάνονται η περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής μουσικής, η ενίσχυση του ρεπερτορίου, η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες και η συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης.

Η διοίκηση θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,5 εκατ. ευρώ που διανεμήθηκαν από τα κέρδη της χρήσης του 2024.