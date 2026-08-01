Θέουτα:-22-ηγέτες-της-ΕΕ,-ανάμεσά-τους-και-ο-Μητσοτάκης,-με-επιστολή-τους-ασκούν-κριτική-στη-μεταναστευτική-πολιτική-της-Ισπανίας

Επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν απέστειλαν 22 ηγέτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και ασκώντας κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με το Politico, μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και οι ηγέτες της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας.

Στην επιστολή τους εκφράζουν «σοβαρή ανησυχία» για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Αν και σχεδόν όλοι οι μετανάστες έχουν πλέον επιστρέψει στο Μαρόκο και κανείς δεν πέρασε στην ηπειρωτική Ευρώπη, οι ηγέτες υποστηρίζουν ότι το περιστατικό ανέδειξε την ανάγκη για αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην παράνομη μετανάστευση.

Στο επίκεντρο το πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών

Οι 22 ηγέτες στρέφουν τα βέλη τους και κατά του προγράμματος της ισπανικής κυβέρνησης για τη νομιμοποίηση έως και 1,2 εκατομμυρίων παράνομων μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πολιτικές λειτουργούν ως «παράγοντας έλξης» για νέες μεταναστευτικές ροές.

«Έχουμε καθήκον να αποτρέπουμε αποτελεσματικά και να καταπολεμούμε αδιάκοπα την παράνομη μετανάστευση, συντονίζοντας τις ενέργειές μας, ενισχύοντας τα εξωτερικά σύνορα και αντιμετωπίζοντας πολιτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες έλξης, όπως η νομιμοποίηση πολύ μεγάλου αριθμού παράτυπων μεταναστών» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ανεξέλεγκτες μαζικές διαβάσεις, την εκμετάλλευση της μετανάστευσης ή άλλες υβριδικές απειλές να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η παράνομη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εφικτή. Ότι η παράνομη είσοδος ενός μετανάστη μπορεί να μετατραπεί σε νόμιμη διαμονή» συνέχισαν.

Παράλληλα, ζητούν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενώ δηλώνουν έτοιμοι να στηρίξουν την επαναφορά ή την ενίσχυση προσωρινών συνοριακών ελέγχων εντός της ζώνης Σένγκεν. Επίσης, προτείνουν τη σύγκληση τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Η απάντηση της Μαδρίτης

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απάντησε με δική του επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Αντόνιο Κόστα και τον Μίχολ Μάρτιν, καταγγέλλοντας ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν να επιτεθούν στην Ισπανία και να ζητήσουν ακόμη και τον προσωρινό αποκλεισμό της από τη ζώνη Σένγκεν.

Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η πρώτη που εισηγήθηκε δημόσια την προσωρινή αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Σένγκεν, ενώ στη συνέχεια η Ιταλία επέβαλε περιορισμούς στις μετακινήσεις από την Ισπανία προς ιταλικά λιμάνια και αεροδρόμια. Παράλληλα, η Γαλλία ενίσχυσε τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία μετά τις εξελίξεις στη Θέουτα.

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι οι εκκλήσεις για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη ζώνη Σένγκεν «δεν είναι μόνο αντίθετες προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αρχές αλληλεγγύης που μας ενώνουν», αλλά και «προς τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ευρώπης και την πιο βασική κοινή λογική».

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που υποστήριξαν την πρόταση αναστολής «καθοδηγούνται από προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικά συμφέροντα».

«Στο τρέχον διεθνές πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντέξει αυτού του είδους την εγωιστική, διχαστική και παράνομη αντίδραση», έγραψε.