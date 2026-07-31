ΚΚΕ:-Αποκρουστική-αντιπαράθεση-ΝΔ,-ΠΑΣΟΚ,-κόμματος-Τσίπρα-για-τα-οικονομικά-τους

«Την ώρα που οι εργαζόμενοι και η νεολαία μετράνε και το ευρώ για να καταφέρουν να πάνε έστω λίγες μέρες διακοπές, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα επιδίδονται σε ένα νέο επεισόδιο αποκρουστικής και βολικής αντιπαράθεσης γύρω από τον χορό εκατομμυρίων που χρωστάνε και ξοδεύουν τα κόμματά τους, προκειμένου να κρύψουν τις στρατηγικές τους συγκλίσεις» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Ο λαός με την οργάνωση της πάλης του και την αγωνιστική του συμπόρευση με το ΚΚΕ μπορεί και πρέπει να βάλει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των δικών του αναγκών, γυρίζοντας την πλάτη σε όλα τα κόμματα του συστήματος και τη σαπίλα τους».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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