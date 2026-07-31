Κυπριακό: Η ΕΕ θέλει ενεργό ρόλο στις συνομιλίες – «Μπορούν να υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα τους επόμενους μήνες»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αναλάβει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, εκτιμώντας ότι τους επόμενους μήνες μπορούν να καταγραφούν σημαντικές εξελίξεις. Αυτό δήλωσε ο νεοδιορισθείς Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

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Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο μετά τον διορισμό του στη νέα αυτή θέση, η οποία, όπως τόνισε, αποτελεί από μόνη της ένα σαφές πολιτικό μήνυμα από τις Βρυξέλλες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να συμμετάσχει με ουσιαστικό τρόπο στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό», ανέφερε ο κ. Φίτο, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση επιδιώκει να συμβάλει θετικά στις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η παρούσα επίσκεψή του έχει κυρίως χαρακτήρα ακρόασης όλων των πλευρών και προανήγγειλε ότι θα επιστρέψει στην Κύπρο τους επόμενους μήνες για νέο κύκλο επαφών. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της διαδικασίας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθούν «πολύ σημαντικά αποτελέσματα» στο προσεχές διάστημα.

Κόμπος: «Η ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την Τουρκία»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ σημαντική και εποικοδομητική», σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν τόσο οι άμεσες προτεραιότητες όσο και ο σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων του Ευρωπαίου απεσταλμένου.

Όπως είπε, η πρώτη επίσκεψη του κ. Φίτο στη Λευκωσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, γεγονός που, όπως ανέφερε, ενισχύει τη διεθνή κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό.

Ο κ. Κόμπος επανέλαβε τη διαχρονική θέση της Λευκωσίας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

«Τα ευρωτουρκικά μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης προς την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει σταθερά τόσο τις πρωτοβουλίες της ΕΕ όσο και εκείνες των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του Ευρωπαίου απεσταλμένου, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι αναμένεται η πρώτη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ υπογράμμισε ότι η Λευκωσία θα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη επίσκεψη του κ. Φίτο στην Τουρκία, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι ο Ειδικός Εκπρόσωπος βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος επαφών του. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει ήδη θεσμικά κανάλια επικοινωνίας με την Άγκυρα, γεγονός που προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στον διορισμό του.

«Η δυνατότητα για πρόοδο υπάρχει»

Ερωτηθείς κατά πόσο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του σημερινού Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ επιτρέπει ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, ο κ. Κόμπος αναγνώρισε ότι πρόκειται για έναν παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη.

Τόνισε, ωστόσο, ότι τόσο ο ΟΗΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εκφράσει σαφή βούληση για την προώθηση της διαδικασίας, σημειώνοντας πως βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία ιδέες και προτάσεις που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις εξελίξεις.

«Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε πρόοδο. Εμείς εργαζόμαστε για να δημιουργηθούν οι συνθήκες γι’ αυτήν την πρόοδο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξη της διαδικασίας εξαρτάται από τη στάση της Τουρκίας.

- sofokleous10.gr

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