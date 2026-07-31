Μετωπική σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ για τη χρηματοδότηση των κομμάτων – Κλιμακώνει την επίθεση η Χαριλάου Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη χρηματοδότηση των κομμάτων με την Άννα Διαμαντοπούλου να ζητά εξηγήσεις από το κόμμα Τσίπρα για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας του.

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«O κύριος Τσίπρας ήρθε με μια πολυδάπανη καμπάνια πολυεθνικής και δημιούργησε ένα ρεύμα. Πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει αυτό το ρεύμα. Πως πληρώνει και πως χρηματοδοτείται το κόμμα του… Ποιος πληρώνει ένα κόμμα που εμφανίστηκε με πάρα πολλά λεφτά με ινστιτούτα με εργαζόμενους με πολυδάπανη ψηφιακή καμπάνια χωρίς να μας απαντούν» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στο Mega.

Φαίνεται ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει, όχι μόνο να μην αφήνουν τίποτα αναπάντητο, αλλά και να κλιμακώσουν την επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που φάνηκε από τη χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που απάντησε ιδιαίτερα αιχμηρά στις αναφορές της ΕΛΑΣ για τα κομματικά δάνεια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη φωτογράφισε τον Αλέξη Τσίπρα ως «μπροστινό συμφερόντων» και «πολιτικό χορηγό» του Κυριάκου Μητσοτάκη, απαντώντας στην ανακοίνωση της ΕΛΑ.Σ.

Τον τόνο εξάλλου έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες δεν έχει ούτε χορηγούς ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας» τόνισε στο κομματικό του ακροατήριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος όμως στην κοινωνία και δείχνοντας προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.

Η ΕΛ.Α.Σ ωστόσο επιμένει επαναφέροντας στην ατζέντα τα δάνεια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για νέο άλμα χρεών το 2025 που έφτασε συνολικά για τα δυο κόμματα τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες- την ώρα που οπως σχολιάζουν δεικτικά απο την Αμαλιας- υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους. Μάλιστα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ σημείωσε σε ανάρτηση της ότι

«Αυτά τα δυο κόμματα είναι δέσμια των τραπεζών γι’ αυτό δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τον σκληρό πυρήνα των συμφερόντων τους.»

Στέλεχος της ΕΛΑΣ θετική για Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Την ίδια ώρα φωτιές άναψε η αναφορά στελέχους της ΕΛΑΣ για την Πανεπιστημιακή αστυνομία. Η Νεκταρία Αγγελάκη μιλώντας στο OPEN εμφανίστηκε θετική στον θεσμό

«Για την Πανεπιστημιακή αστυνομία είστε υπερ. δηλαδή; Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια;» ρωτήθηκε και απάντησε το εξής:

«Δεν υπάρχει. Αφού λέμε ότι μετά τις 9 το βράδυ μόλις σουρουπώνει δεν μπορούμε να περάσουμε εκεί στην αίθουσα τελετών της νομικής του Αριστοτελείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Έχουν υποβαθμίσει το δημόσιο Πανεπιστήμιο παίρνοντας πόρους χωρίς να τους μοιράσουν εκεί που πραγματικά πρέπει. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

H αποστροφή αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη που σημείωσε ότι ΝΔ και ΕΛΑΣ κάνουν πρόβες συγκυβέρνησης.

«Εξήγησε πως η ΕΛΑΣ είναι υπέρ των αμιγώς ιδιωτικών πανεπιστημίων και όχι των μη κερδοσκοπικών και υπερασπίστηκε την αποτυχημένη Πανεπιστημιακή Αστυνομία για την οποία ο κ. Μητσοτάκης σπατάλησε 30 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να λειτουργήσει ποτέ. Προφανώς, ξεκίνησαν οι πρόβες συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

- sofokleous10.gr

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