Νέα-επίθεση-της-ΕΛΑΣ-σε-ΝΔ-και-ΠΑΣΟΚ:-«Δεν-στηριζόμαστε-στις-τράπεζες-αλλά-στα-μέλη-μας»

Νέα επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των κομματικών δανείων εξαπολύει η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), σε ανακοίνωσή της με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών.

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Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει ότι υπάρχει «το σύστημα του ενός δισεκατομμυρίου» των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τα δύο κόμματα ότι στηρίζονται σε τραπεζικό δανεισμό και ότι έχουν συσσωρεύσει μεγάλα χρέη.

«Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στις τράπεζες και χρεοκόπησαν τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ απαντά και στην κριτική που, όπως αναφέρει, δέχθηκε από την Άννα Διαμαντοπούλου, σημειώνοντας: «Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγγνώμη, που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθειά μας».

Παράλληλα, το κόμμα δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αλλάξει πολιτική γραμμή, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει «ούτε να χρεώνει τους Έλληνες για την κομματική του λειτουργία, ούτε και να αποτελέσει σωσίβιο στη ΝΔ και κυβερνητικός εταίρος του κ. Μητσοτάκη».

Κλείνοντας, η ΕΛΑΣ επαναφέρει το ζήτημα των δανείων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, καλώντας τα δύο κόμματα να εξηγήσουν, όπως αναφέρει, «πώς κατάφεραν να διπλασιάσουν το χρέος τους μέσα σε λίγα χρόνια».

- sofokleous10.gr

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