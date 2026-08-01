Οι-κορυφαίες-μυστικές-υπηρεσίες-στην-Ευρώπη:-Πράκτορες-βαθμολογούν-κάθε-χώρα,-η-θέση-της-Ελλάδας-και-η-«εξειδίκευσή»-της-στην-Τουρκία

Η βρετανική MI6 αναδεικνύεται ως η ισχυρότερη υπηρεσία πληροφοριών της Ευρώπης, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τη γαλλική DGSE, τις ολλανδικές υπηρεσίες και την ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατασκοπευτική μηχανή της Ουκρανίας.

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Η Ελλάδα μπορεί να μην συγκέντρωσε βαθμούς στη σχετική κατάταξη του γαλλικού περιοδικού L’Express, εξακολουθεί, όμως, να θεωρείται χρήσιμος και περιζήτητος εταίρος όταν το αντικείμενο των πληροφοριών αφορά sτην Τουρκία.

@thetimes|-.gr 🇬🇧 Η βρετανική MI6 αναδεικνύεται ως η ισχυρότερη υπηρεσία πληροφοριών της Ευρώπης, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τη γαλλική DGSE, τις ολλανδικές υπηρεσίες και την ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατασκοπευτική μηχανή της Ουκρανίας. 📍Η Ελλάδα μπορεί να μην συγκέντρωσε βαθμούς στη σχετική κατάταξη του γαλλικού περιοδικού L’Express, εξακολουθεί, όμως, να θεωρείται χρήσιμος και περιζήτητος εταίρος όταν το αντικείμενο των πληροφοριών αφορά sτην Τουρκία. #thetimes|- #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος – thetimes|-.gr – thetimes|-.gr

Για τη σύνταξη της έρευνας, το L’Express πέρασε τρεις μήνες εξετάζοντας τον αθέατο κόσμο της ευρωπαϊκής κατασκοπείας και συνομίλησε με περίπου 100 ανθρώπους του κλάδου. Στόχος ήταν να αποτυπωθεί ο «αόρατος πόλεμος» των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και να αναδειχθεί ο ρόλος των πληροφοριών ως ο «χαμένος κρίκος» στην ανάλυση των μεγάλων γεωπολιτικών ανατροπών.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 60 επαγγελματίες των υπηρεσιών πληροφοριών από 25 χώρες. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 17 εν ενεργεία ή πρώην επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι της CIA και της Μοσάντ.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταρτίσουν τη δική τους πρώτη πεντάδα, με βάση την προσωπική εμπειρία συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, σε ένα σύστημα που θύμιζε τη Χρυσή Μπάλα ή τη Eurovision.

Η MI6 στην κορυφή με μεγάλη διαφορά

Η MI6 κατέλαβε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 251 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας την φήμη που εξακολουθεί να συνοδεύει τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών. «Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μακράν τις ισχυρότερες υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρώπη. Η MI6 είναι εξαιρετική», ανέφερε ο Ρόμπερτ Γκορέλικ, πρώην επικεφαλής σταθμού της CIA.

Το σημαντικότερο προσόν των Βρετανών θεωρείται η ικανότητά τους να στρατολογούν πηγές υψηλού επιπέδου και να επενδύουν σε αυτές για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με πρώην στέλεχος της γαλλικής DGSE, «οι Βρετανοί έχουν την ικανότητα να παίζουν μακροπρόθεσμα, να ποντάρουν σε πηγές για δέκα χρόνια, κάπως σαν τους Ρώσους. Και έχουν προτίμηση στις ύπουλες τακτικές».

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες αποδίδουν στην MI6 δίκτυα μέσα στους μηχανισμούς εξουσίας της Ρωσίας, της Κίνας, της Τουρκίας και του Ιράν.

Μεταξύ των πλέον χαρακτηριστικών περιπτώσεων περιλαμβάνεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν Αλιρέζα Ακμπαρί, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με τους Βρετανούς μέχρι το 2019. Το 2024, επίσης, το Πεκίνο κατηγόρησε την MI6 ότι είχε στρατολογήσει ζευγάρι Κινέζων δημοσίων υπαλλήλων, με την προσέγγιση του ενός να φέρεται να είχε αρχίσει εννέα χρόνια νωρίτερα, όταν σπούδαζε στο Λονδίνο.

Η φήμη της υπηρεσίας ενισχύθηκε και από την έγκαιρη προειδοποίηση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ήδη από το φθινόπωρο του 2021, η MI6, σε συνεργασία με τη CIA, ενημέρωνε τους εταίρους της για όσα προετοίμαζε η Μόσχα. Έκτοτε έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη του Κιέβου. «Οι Βρετανοί ηγούνται στο ουκρανικό μέτωπο. Εμείς ακολουθούμε ακριβώς από πίσω», δήλωσε ο Ραλφ Γκοφ, πρώην επικεφαλής των επιχειρήσεων της CIA για την Ευρώπη και την Ευρασία.