Ο-αρχηγός-των-αμερικανικών-δυνάμεων-στην-Ευρώπη-προειδοποιεί:-Ο-πόλεμος-στο-Ιράν-μας-αποδυναμώνει,-δεν-θα-μπορούμε-να-προστατεύουμε-πλέον-το-Ισραήλ

Σοβαρές ανησυχίες για τις επιχειρησιακές δυνατότητες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων προκαλεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ο ανώτατος Αμερικανός στρατιωτικός διοικητής στην Ευρώπη, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, προειδοποίησε το Πεντάγωνο ότι δεν διαθέτει πλέον επαρκείς ναυτικές δυνάμεις για να συνεχίσει την προστασία του Ισραήλ από επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

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Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο στρατηγός Γκρίνκεβιτς, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (EUCOM), απέστειλε γραπτή ενημέρωση προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πενταγώνου, στην οποία φέρεται να επισημαίνει ότι, εάν δεν ενισχυθεί με ακόμη ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού, θα υποχρεωθεί να δώσει προτεραιότητα στην άμυνα της αμερικανικής επικράτειας έναντι της αντιπυραυλικής προστασίας του Ισραήλ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα, η παρέμβαση του στρατηγού εντάσσεται στις καθιερωμένες διαδικασίες με τις οποίες οι διοικητές ενημερώνουν την ηγεσία όταν θεωρούν ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των αποστολών τους.

Ο πόλεμος με το Ιράν εξαντλεί τα μέσα των ΗΠΑ

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συνεχίζονται για πέμπτο μήνα, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους έχουν αυξήσει σημαντικά τη χρήση αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων, περιορίζοντας τα διαθέσιμα αποθέματα αναχαιτιστικών όπλων.

BREAKING: The top U.S. general in Europe has directly warned the Pentagon in a written private notification that he no longer has enough Navy destroyers to keep protecting Israel from Iranian ballistic missile attacks, and will be forced to prioritize the United States homeland… — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) August 1, 2026

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πίεση στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει ισχυρή ναυτική δύναμη για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου και εμπορευμάτων, επηρεάζοντας την παγκόσμια οικονομία.

Αντιτορπιλικά προστατεύουν το Ισραήλ

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά που επιχειρούν στην ανατολική Μεσόγειο αποτελούν βασικό στοιχείο της αντιπυραυλικής ασπίδας του Ισραήλ εδώ και χρόνια. Εξοπλισμένα με προηγμένα ραντάρ και συστήματα αναχαίτισης, έχουν καταρρίψει πυραύλους που εκτοξεύθηκαν τόσο από το Ιράν όσο και από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ συντονίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, την ίδια στιγμή όμως οφείλει να διατηρεί ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενη ρωσική απειλή κατά χωρών του ΝΑΤΟ, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τις απαιτήσεις σε διαθέσιμες δυνάμεις.

Προβλήματα συντήρησης και αυξημένες ανάγκες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πέντε αντιτορπιλικά με βάση το ισπανικό λιμάνι της Ρότα, ενώ ένα ακόμη αναμένεται να ενταχθεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, ο υψηλός επιχειρησιακός ρυθμός έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στη συντήρηση των πλοίων, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητά τους.

Την Παρασκευή δύο αντιτορπιλικά, τα USS Paul Ignatius και USS Roosevelt, επιχειρούσαν στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ τρία ακόμη βρίσκονταν στη Ρότα. Παράλληλα, ισχυρή αμερικανική ναυτική δύναμη αναπτύσσεται στην Αραβική Θάλασσα, όπου επιχειρούν δύο αεροπλανοφόρα, τα USS George H.W. Bush και USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενα από τουλάχιστον 15 πολεμικά πλοία, εκ των οποίων τα 11 είναι αντιτορπιλικά.

Στην Ερυθρά Θάλασσα επιχειρεί επίσης το αντιτορπιλικό USS Gonzalez, συμμετέχοντας στις αποστολές προστασίας της εμπορικής ναυσιπλοΐας απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι.

Ανησυχία για τη στρατηγική και το κόστος του πολέμου

Η παρατεταμένη σύγκρουση έχει αρχίσει να προκαλεί έντονες πολιτικές πιέσεις στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές εκφράζουν ανησυχία για την απουσία σαφούς στρατηγικής εξόδου από τον πόλεμο, ενώ αυξάνονται οι φόβοι ότι η σύγκρουση θα επηρεάσει περαιτέρω τις τιμές των καυσίμων, των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο διευθυντής του Προγράμματος Αντιπυραυλικής Άμυνας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), Τομ Καράκο, εκτίμησε ότι η προειδοποίηση του στρατηγού Γκρίνκεβιτς αναδεικνύει τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Πεντάγωνο.

«Η πολεμική ετοιμότητα έχει κόστος τόσο στη διαθεσιμότητα των δυνάμεων όσο και στα αποθέματα πυρομαχικών. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι ποια είναι η συνολική στρατηγική», σημείωσε.