Παλίρροια: Ηγετική εταιρεία ντολμά προγραμματίζει τη μελλοντική της ανάπτυξη

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, η Παλίρροια, η βιομηχανία παραγωγής ντολμά με εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιορδανία και Κίνα, η οποία έχει επενδύσει και στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων και ζυμών, εισέρχεται σε μια νέα φάση.

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Η αύξηση των πωλήσεων επιβραδύνθηκε το 2025, ωστόσο η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητη την καθαρή της κερδοφορία, βελτίωσε τα λειτουργικά της αποτελέσματα και επιτάχυνε τις επενδύσεις σε παραγωγή, τεχνολογία και καινοτόμα προϊόντα, προετοιμάζοντας την επόμενη φάση της ανάπτυξής της.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε ελαφρώς κατά 1,7%, φτάνοντας τα 115,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε ταχύτερα, με τα EBITDA να καταγράφουν αύξηση 5,3%, φτάνοντας τα 23,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους 1,33 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτές, τα συγκρίσιμα EBITDA θα ήταν 25,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11,25%.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13,3 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με το 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 10,6 εκατ. ευρώ, από 15,4 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, τις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες και τη διανομή μερίσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Παλίρροια υπέβαλε αίτηση στον Αναπτυξιακό Νόμο για νέο επενδυτικό σχέδιο στον τομέα της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος SAP S/4HANA στις μονάδες της στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Η στρατηγική της επόμενης περιόδου εστιάζει σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ενώ η Παλίρροια διατηρεί ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά ντολμά και αμπελόφυλλων, η διοίκηση επενδύει στην ανάπτυξη της κατηγορίας έτοιμων γευμάτων, προσθέτοντας περισσότερες από 25 νέες συνταγές και προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό της.

Επιπλέον, προχωρά στην αναβάθμιση των παραγωγικών διαδικασιών, στην ανάπτυξη νέων λύσεων συσκευασίας και στη μείωση της χρήσης πλαστικού, ενώ επιταχύνει το πρόγραμμα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, την Ιορδανία και τη Βουλγαρία. Στόχος είναι η ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ομίλου σε μια περίοδο πιο συγκρατημένης αύξησης των πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, νέες ενεργειακές επενδύσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2026 στο εργοστάσιο της Ιορδανίας, ενώ παρόμοια έργα θα αναπτυχθούν το 2027 στο εργοστάσιο των Πολιτικών Ευβοίας και στην Τσαμπάσης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση τονίζει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα αβεβαιότητας μετά τη λήξη της χρήσης, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητες του ομίλου στην περιοχή. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και η στρατηγική προσαρμόζεται ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις.

Επιπλέον, στις 26 Ιανουαρίου 2026, η εταιρεία έλαβε φύλλο μερικού φορολογικού ελέγχου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές των χρήσεων 2020-2021. Ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2027.