ΠΑΣΟΚ:-Στην-προσπάθειά-του-να-φτάσει-στην-«Ιθάκη»-ο-κ.-Τσίπρας,-παραδόθηκε-στα-συμφέροντα

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«Χωρίς να δίνει την παραμικρή απάντηση για τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει με θράσος τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχόλιο του για την τελευταία ανακοίνωσης της ΕΛ.Α.Σ.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «έχει λύσει προφανώς το ζήτημα της λειτουργίας του δικού του κόμματος μέσα από τις χορηγίες της ολιγαρχίας» και προσθέτει: «Κρίμα που δεν θα εφαρμόσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε μέσα στα χρέη και με εργαζόμενους στα όρια της οικονομικής απόγνωσης και κατόπιν μεθόδευσε να βυθίσει στο πολιτικό τέλμα».

Τονίζει ότι «ο Πρωθυπουργός που υπέκυψε στις ορέξεις των τραπεζών, έφερε τα funds στην Ελλάδα και κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτοανακηρύσσεται έντιμος και αυτοθαυμάζεται». Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «αργά κατάλαβε μέσα στην αλαζονεία του πώς πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος» και υποστηρίζει ότι «τον πήραν χαμπάρι και οι πιο καλοπροαίρετοι».

«Στην προσπάθειά του να φτάσει στην ‘Ιθάκη’ της προσωπικής του φιλοδοξίας, παραδόθηκε στα συμφέροντα και κατέληξε Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη. Αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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