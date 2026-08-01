Πώς-η-Θέουτα-έγινε-ισπανική-πόλη-στην-Αφρική,-πάνω-από-60.000-παράνομοι-μετανάστες-εισέβαλαν-μέσα-σε-μια-μέρα

Η Θέουτα βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής, απέναντι από το Γιβραλτάρ και σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τις ακτές της Ιβηρικής Χερσονήσου. Συνορεύει αποκλειστικά με το Μαρόκο, αλλά αποτελεί αυτόνομη πόλη της Ισπανίας και, κατά συνέπεια, εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική. Σήμερα για ακόμη μία φορά μέσα στα τελευταία χρόνια, αυτή η μικρή, σχεδόν παράταιρη ισπανική γη στην αφρικανική ήπειρο, γίνεται ξανά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των μαζικών μεταναστευτικών ροών.

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Η σημερινή της θέση δεν προέκυψε από τη νεότερη ισπανική αποικιοκρατία στο Μαρόκο, αλλά από μια αλληλουχία κατακτήσεων, δυναστικών ενώσεων και συνθηκών που ξεκινά περισσότερο από έξι αιώνες πριν.

H Θέουτα αντιμέτωπη με σχεδόν 50.000 μετανάστες σε μια ημέρα

Αντιμέτωπη με μια κρίση με ενδεχομένως απρόβλεπτες επιπτώσεις βρίσκεται από την Πέμπτη η Ισπανία οπότε ξεκίνησε μια ιδιότυπη εισβολή χιλιάδων Μαροκινών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής.

Όπως σημειώνουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης είναι η χειρότερη κρίση στο μεταναστευτικό από το 2014 όταν τότε σε τέσσερις ημέρες είχαν φτάσει στη Θέουτα 14.000 μετανάστες από το Μαρόκο. Περί τους 60.000 μετανάστες πέρασαν τώρα τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Θέουτα, αριθμός που ισοδυναμεί με το «70% του πληθυσμού» του ισπανικού θύλακα, δήλωσε ο πρόεδρος της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας. Τριάντα τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν στην Θέουτα, είπε.

Πηγές από την Πολιτοφυλακή της Ισπανίας (Civil Guard) κατηγορούν το Μαρόκο για «ανοχή» της κατάστασης αυτής. «Γνωρίζαμε εδώ και ημέρες ότι χιλιάδες νέοι κατέφθαναν από κάθε γωνιά του Μαρόκο. Θα μπορούσαν να τους είχαν διαλύσει και να τους είχαν κρατήσει μακριά από τα σύνορα, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν όταν γνώριζαν ότι υπήρχαν ομάδες εκατοντάδων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική κοντά στον συνοριακό φράχτη. Όμως, όπως και πριν από πέντε χρόνια, έτσι και αυτή τη φορά δεν το ήθελαν. Υπήρξε ανοχή. Η συνεργασία τις τελευταίες ημέρες περιορίστηκε στην περισυλλογή όσων κολυμπούσαν προς τα σύνορα, τους οποίους τους υποδεικνύαμε ενώ βρίσκονταν στη μέση της θάλασσας. Χθες, οι πύλες της Θέουτα άνοιξαν τελικά» είπε η πηγή αυτή στην El Mundo.

Ένα στρατηγικό λιμάνι πριν από την Ισπανία και το Μαρόκο

Η γεωγραφική θέση της Θέουτα την κατέστησε σημαντική ήδη από την αρχαιότητα. Στην περιοχή εγκαταστάθηκαν Φοίνικες, ενώ αργότερα πέρασε υπό καρχηδονιακό, ρωμαϊκό και βυζαντινό έλεγχο. Οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν Septem Fratres, ονομασία από την οποία προέρχεται και το σημερινό «Ceuta».

Μετά την αραβική κατάκτηση της Βόρειας Αφρικής, η πόλη βρέθηκε υπό τον έλεγχο διαδοχικών μουσουλμανικών δυναστειών. Η θέση της στην είσοδο του Στενού του Γιβραλτάρ την έκανε πολύτιμη τόσο για το εμπόριο όσο και για τον στρατιωτικό έλεγχο της θαλάσσιας οδού που ενώνει τη Μεσόγειο με τον Ατλαντικό.

🇪🇸🇲🇦 FLASH | L’Espagne et le Maroc ont conclu un ACCORD pour renvoyer « le plus rapidement possible » l’ensemble des migrants entrés illégalement à Ceuta ces derniers jours. Madrid et Rabat annoncent également un RENFORCEMENT de leur coopération afin de faire face à cet afflux… https://t.co/0MawZRiLI0 — Cerfia (@CerfiaFR) July 30, 2026

Η πορτογαλική κατάκτηση του 1415

Στις 21 Αυγούστου 1415, ο βασιλιάς Ιωάννης Α΄ της Πορτογαλίας επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη Θέουτα και την κατέλαβε μέσα σε μία ημέρα. Η κατάκτηση είχε πολλαπλούς στόχους. Η Πορτογαλία επιδίωκε να ελέγξει τις εμπορικές διαδρομές της Βόρειας Αφρικής, να αποκτήσει στρατηγικό προγεφύρωμα απέναντι από την Ιβηρική Χερσόνησο και να ενισχύσει το κύρος της μέσα από μια εκστρατεία με έντονο χριστιανικό και σταυροφορικό χαρακτήρα.

Η επιχείρηση θεωρείται συχνά η απαρχή της πορτογαλικής υπερπόντιας επέκτασης, η οποία αργότερα θα οδηγούσε την Πορτογαλία στις ακτές της Αφρικής, στην Ινδία και στη Βραζιλία. Η Θέουτα παρέμεινε πορτογαλική για περισσότερο από δύο αιώνες.