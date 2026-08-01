Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας ο Μητσοτάκης – Ενημερώθηκε για τα πύρινα μέτωπα στη χώρα

Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκε η εικόνα των επιχειρήσεων υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, λόγω των ισχυρών ανέμων, με ιδιαίτερη αναφορά στα μέτωπα του Πόρτο Γερμενού και της Δομβραίνας Βοιωτίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του προς τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και προς τα στελέχη των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίοι επιχειρούν αδιάκοπα στα πύρινα μέτωπα.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων.

- sofokleous10.gr

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