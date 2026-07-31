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    Συνάντηση του Θάνου Πλεύρη με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα

    Συνάντηση του Θάνου Πλεύρη με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Συνάντηση του Θάνου Πλεύρη με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα

    Κοινή βούληση για τη διατήρηση στενού διαλόγου και την εμβάθυνση συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος μέσω συνεχούς συντονισμού και ανταλλαγής απόψεων

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    Θάνος Πλεύρης

    Με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, συναντήθηκαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.

    Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ, με τις δύο πλευρές να επαναβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας που συνδέουν τις δύο χώρες.

    Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επισημάνθηκε η κοινή βούληση για τη διατήρηση του στενού διαλόγου και την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μέσα από τον συνεχή συντονισμό και την ανταλλαγή απόψεων.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

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