Το-εμβληματικό-εστιατόριο-noma-της-Κοπεγχάγης-γυρίζει-σελίδα:-Ανοίγει-ξανά-μετά-τις-καταγγελίες-στον-σεφ-του-για-κακοποιητική-συμπεριφορά

Το διάσημο εστιατόριο Noma της Κοπεγχάγης, το οποίο έχει αναδειχθεί πέντε φορές ως το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο, ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τους επισκέπτες του την επόμενη εβδομάδα, αυτή τη φορά με νέα ηγεσία στην κουζίνα, μετά την αποχώρηση του συνιδρυτή και διάσημου σεφ Ρενέ Ρετζέπι, έπειτα από τις σοβαρές καταγγελίες πρώην εργαζομένων για κακοποιητική συμπεριφορά.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Επικεφαλής της κουζίνας αναλαμβάνει ο Πάμπλο Σότο, ο οποίος εργάζεται στο Noma εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια. Όπως δήλωσε, το εστιατόριο διατηρεί τη φιλοσοφία και την ταυτότητά του, ωστόσο εισάγει σημαντικές αλλαγές τόσο στο μενού όσο και στον τρόπο λειτουργίας του.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το μενού. Αντί για τις τρεις θεματικές εποχικές περιόδους που ακολουθούσε μέχρι σήμερα – θαλασσινά τον χειμώνα, λαχανικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς και κυνήγι και προϊόντα του δάσους το φθινόπωρο – το Noma θα παρουσιάζει πλέον ένα δυναμικό μενού, το οποίο θα προσαρμόζεται διαρκώς ανάλογα με τα διαθέσιμα εποχικά υλικά.

Στην έναρξη της νέας περιόδου θα κυριαρχούν μούρα, λουλούδια, λαχανικά και θαλασσινά, ενώ αργότερα θα προστεθούν άγρια μανιτάρια, κυνήγι και φθινοπωρινά προϊόντα.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην αλλαγή

Η επιστροφή του Noma γίνεται λίγους μήνες μετά τις σοβαρές καταγγελίες πρώην εργαζομένων για κακοποιητική συμπεριφορά του Ρενέ Ρετζέπι κατά την περίοδο 2009-2017.

Πρώην μέλη του προσωπικού περιέγραψαν ένα ιδιαίτερα πιεστικό εργασιακό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για φωνές, δημόσιους εξευτελισμούς και περιστατικά σωματικής βίας. Ένας εργαζόμενος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι η καθημερινότητα στο εστιατόριο «έμοιαζε με πόλεμο».

Ο Ρετζέπι είχε απαντήσει ότι, παρότι δεν αναγνωρίζει όλες τις περιγραφές, αντιλαμβάνεται πως η συμπεριφορά του στο παρελθόν προκάλεσε πόνο σε εργαζομένους και είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την καθημερινή διοίκηση του εστιατορίου και παραιτείται και από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό MAD.

Ο Ρετζέπι παραμένει δημιουργικός σύμβουλος

Παρότι δεν θα συμμετέχει πλέον στη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας, ο Ρενέ Ρετζέπι θα εξακολουθήσει να έχει δημιουργικό ρόλο, προσφέροντας ιδέες και συμβουλές στη νέα ομάδα.

Ο Πάμπλο Σότο τόνισε ότι δεν θεωρεί πως αντικαθιστά τον διάσημο σεφ, σημειώνοντας πως το Noma παραμένει το εστιατόριό του και ότι εκείνος στρέφεται πλέον σε νέα δημιουργικά εγχειρήματα.

Η νέα διοίκηση δηλώνει πως δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στις συνθήκες εργασίας. Ο Σότο ανέφερε ότι στόχος είναι οι περίπου 100 εργαζόμενοι να μπορούν να συνδυάζουν την επαγγελματική τους ζωή με την προσωπική τους καθημερινότητα, έχοντας χρόνο για την οικογένεια, τα παιδιά, τα κατοικίδια ή τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.

«Θέλουμε οι άνθρωποι να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους και παράλληλα να εργάζονται εδώ», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ευημερία του προσωπικού.