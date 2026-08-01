Το «σκιώδες καζίνο» του Ιράν: Πώς τζόγος, influencers και crypto έσπασαν κυρώσεις 4 δισ. δολαρίων

Ένα γραφείο πάνω από ένα φθηνό ξενοδοχείο σε μια μάλλον αδιάφορη συνοικία του Ντουμπάι δύσκολα θα παρέπεμπε σε κόμβο μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής επιχείρησης δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Και όμως, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του Reuters, από εκεί φέρεται να λειτουργούσε η Shelbit, ένα μη αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων το οποίο βρέθηκε στο κέντρο ενός ιρανικού μηχανισμού διακίνησης κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 4 δισ. δολαρίων.

Στο ίδιο δίκτυο συναντώνται περισσότερες από 2.000 ιστοσελίδες παράνομου τζόγου, διάσημοι Ιρανοί influencers, δραστηριότητες εξόρυξης Bitcoin, πορτοφόλια συνδεδεμένα με κρατικούς και στρατιωτικούς φορείς, η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Η υπόθεση αποκαλύπτει με τον πιο ωμό τρόπο ότι οι οικονομικές κυρώσεις δεν παρακάμπτονται πλέον μόνο με δεξαμενόπλοια χωρίς σημαία, εικονικές εμπορικές εταιρείες και βαλίτσες με μετρητά. Παρακάμπτονται με διαδικτυακά καζίνα, social media, stablecoins, blockchain και εταιρείες-βιτρίνες που μπορεί να εμφανίζονται ότι εμπορεύονται ακόμη και… ρολόγια.

Τα 4 δισ. δολάρια δεν ήταν κέρδη

Χρειάζεται εξαρχής μία κρίσιμη διευκρίνιση: τα 4 δισ. δολάρια δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη κέρδη της Shelbit ή του ιρανικού κράτους.

Πρόκειται για τη συνολική αξία των κεφαλαίων που, σύμφωνα με τα blockchain δεδομένα που ανέλυσαν εξειδικευμένες εταιρείες και ανεξάρτητοι ερευνητές, πέρασαν από διευθύνσεις οι οποίες συνδέονται με τη Shelbit από τον Μάιο του 2024 και μετά.

Ακόμη και έτσι, το μέγεθος είναι εντυπωσιακό. Για σύγκριση, ισοδυναμεί με τον ετήσιο κύκλο εργασιών μιας μεγάλης εισηγμένης ευρωπαϊκής επιχείρησης ή με ένα σημαντικό τμήμα των ετήσιων εσόδων ενός μικρού κράτους.

Από αυτά τα κεφάλαια, τουλάχιστον 676 εκατ. δολάρια φέρεται να κατευθύνθηκαν από διευθύνσεις της Shelbit προς την Binance. Περίπου 540 εκατ. δολάρια μετακινήθηκαν αφότου η ρυθμιστική αρχή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του Ντουμπάι είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις στη Shelbit για παροχή μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών.

Η Binance δήλωσε ότι η Shelbit δεν διατηρούσε λογαριασμό στο ανταλλακτήριο και ότι οι συναλλαγές προέρχονταν από χρήστες που συνδέονταν με αυτή. Υποστήριξε επίσης ότι διερεύνησε και πάγωσε τους σχετικούς λογαριασμούς όταν εντοπίστηκαν προβλήματα, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες.

Το διαδικτυακό καζίνο ως χρηματοπιστωτικός μηχανισμός

Η καρδιά του συστήματος ήταν ένα τεράστιο δίκτυο άνω των 2.000 περσόφωνων ιστοσελίδων τζόγου. Οι ιστοσελίδες προσέφεραν παιχνίδια όπως ρουλέτα, blackjack, κουλοχέρηδες και διαδικτυακό στοίχημα, παρότι ο τζόγος απαγορεύεται αυστηρά στο Ιράν.

Το παράδοξο είναι ότι αρκετές από αυτές τις πλατφόρμες μπορούσαν να συνδέονται με το εγχώριο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, το οποίο βρίσκεται υπό τον στενό έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν.

Με απλά λόγια, ο Ιρανός παίκτης μπορούσε να καταθέσει χρήματα χρησιμοποιώντας το επίσημο τραπεζικό σύστημα. Στη συνέχεια, τα ποσά συγκεντρώνονταν, μετατρέπονταν ή συμψηφίζονταν και τελικά μπορούσαν να βγουν από τη χώρα μέσω κρυπτονομισμάτων.

Το διαδικτυακό καζίνο μετατρεπόταν έτσι σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια παράνομη επιχείρηση ψυχαγωγίας. Γινόταν ένα ανεπίσημο ανταλλακτήριο συναλλάγματος και ένας μηχανισμός μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ του απομονωμένου ιρανικού τραπεζικού συστήματος και των διεθνών αγορών.

Οι influencers ως «βιτρίνα» του δικτύου

Για να προσελκύσει πελάτες, το δίκτυο δεν βασίστηκε σε παραδοσιακή διαφήμιση. Επιστράτευσε δεκάδες Ιρανούς influencers και καλλιτέχνες με εκατομμύρια ακολούθους.

Το Reuters εντόπισε περισσότερους από 60 influencers που προωθούσαν τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Περίπου οι μισοί είχαν πάνω από ένα εκατομμύριο followers και τρεις ξεπερνούσαν τα δέκα εκατομμύρια.

Οι δύο πλέον προβεβλημένες φιγούρες ήταν ο Sasha Sobhani και ο Pooyan Mokhtari. Μέσα από αναρτήσεις με πολυτελή αυτοκίνητα, ιδιωτικά αεροσκάφη, κότερα, βίλες και πανάκριβα ρολόγια, προέβαλλαν την εικόνα του γρήγορου και εύκολου πλουτισμού.

Η στρατηγική ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική σε μια κοινωνία που επί χρόνια δοκιμάζεται από πληθωρισμό, υποτίμηση του νομίσματος, ανεργία και διεθνή απομόνωση. Η επίδειξη ενός σχεδόν εξωπραγματικού πλούτου λειτουργούσε ως δόλωμα για πολίτες που έβλεπαν την αγοραστική τους δύναμη να καταρρέει.

Οι δύο influencers έχουν αρνηθεί ότι γνώριζαν οποιαδήποτε σχέση των ιστοσελίδων με το ιρανικό κράτος, τους Φρουρούς της Επανάστασης ή τη Shelbit. Έχουν επίσης απορρίψει τις κατηγορίες περί ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων.

Από τον παράνομο τζόγο στην κρατική οικονομία

Η πιο σοβαρή διάσταση της έρευνας αφορά τον φερόμενο ρόλο των Φρουρών της Επανάστασης, του πανίσχυρου στρατιωτικού και οικονομικού βραχίονα του ιρανικού καθεστώτος.

Πρώην αξιωματούχοι και πρόσωπα με γνώση του μηχανισμού υποστήριξαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης παρενέβησαν σταδιακά στον χώρο του διαδικτυακού τζόγου, εκτοπίζοντας ανεξάρτητα δίκτυα και αξιοποιώντας τις ιστοσελίδες ως γέφυρα ανάμεσα στο εγχώριο και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η έρευνα του Reuters, πάντως, επισημαίνει ρητά ότι δεν κατέστη δυνατό να αποδειχθεί ποιος συγκεκριμένα μέσα στο ιρανικό κράτος ήλεγχε τη συνολική επιχείρηση, ούτε πού κατέληξε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων. Δεν αποδείχθηκε επίσης ο άμεσος επιχειρησιακός έλεγχος της Shelbit και ολόκληρου του δικτύου από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Τα blockchain δεδομένα φέρεται, ωστόσο, να δείχνουν άμεσες συναλλαγές της Shelbit με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, με οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις και με πορτοφόλια τα οποία οι ισραηλινές αρχές έχουν συνδέσει με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Περίπου 125 εκατ. δολάρια εμφανίζεται να προήλθαν από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, ενώ τουλάχιστον 20 εκατ. δολάρια συνδέθηκαν με δραστηριότητα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων μέσω ενδιάμεσων πορτοφολιών.

Το Bitcoin mining ως «εκτυπωτική μηχανή» συναλλάγματος

Για μια χώρα αποκλεισμένη από μεγάλο μέρος του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, η εξόρυξη Bitcoin έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα: μετατρέπει την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα διεθνώς εμπορεύσιμο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο.

Τα Bitcoin που εξορύσσονται στο Ιράν μπορούν να πωληθούν σε διεθνή ανταλλακτήρια και να μετατραπούν σε stablecoins, δολάρια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από την κλασική τραπεζική αλυσίδα.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει επισημάνει ότι ιρανικά ανταλλακτήρια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση συναλλαγών που συνδέονται με την παράκαμψη κυρώσεων, κρατικούς φορείς και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Τον Ιούνιο του 2026 επέβαλε κυρώσεις στο Nobitex, αναφέροντας ότι επεξεργάστηκε πάνω από το 50% των εισροών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων προς το Ιράν το 2025 και βοήθησε κρατικούς παράγοντες να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς αγορές crypto.

Η Nobitex εμφανίζεται επίσης μεταξύ των οντοτήτων που είχαν συναλλαγές με τη Shelbit.

Το «μαγαζί με τα ρολόγια» στο Ντουμπάι

Η εικόνα των γραφείων της Shelbit είναι σχεδόν κινηματογραφική.

Στη διεύθυνση που δηλωνόταν ως έδρα του ανταλλακτηρίου βρισκόταν μια εταιρεία εμπορίας ρολογιών με την ονομασία Velorix Watches Trading. Στο γραφείο υπήρχαν μερικά ταλαιπωρημένα ρολόγια, ένα μηχάνημα καταμέτρησης μετρητών και υπάλληλοι που δήλωναν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ ούτε για τη Shelbit ούτε για τον ιδρυτή της.

Τα ρολόγια, μάλιστα, δεν πωλούνταν.

Η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς χρησιμοποιούνται εταιρείες-βιτρίνες: η νομική οντότητα έχει έδρα, διεύθυνση και προσωπικό, αλλά η πραγματική οικονομική δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ψηφιακά πορτοφόλια και αποκεντρωμένα δίκτυα, μακριά από το φυσικό γραφείο.

Η ρυθμιστική αρχή του Ντουμπάι, VARA, είχε λάβει μέτρα κατά της Shelbit από τον Ιανουάριο του 2025 για μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα. Στις 24 Ιουλίου 2026 εξέδωσε νέα ανακοίνωση επιβολής προστίμων και εντολή άμεσης παύσης των μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών της.

Η δύσκολη θέση της Binance

Η παρουσία της Binance στην αλυσίδα των συναλλαγών δημιουργεί νέο πονοκέφαλο για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Η εταιρεία έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με τις αμερικανικές αρχές. Το 2023 παραδέχθηκε παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και των οικονομικών κυρώσεων και συμφώνησε να καταβάλει περισσότερα από 4 δισ. δολάρια στο πλαίσιο του σχετικού διακανονισμού.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η Binance είχε επιτρέψει στο παρελθόν συναλλαγές σχεδόν 900 εκατ. δολαρίων μεταξύ χρηστών στις ΗΠΑ και στο Ιράν.

Στην υπόθεση της Shelbit, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι απλώς αν το ίδιο το ανταλλακτήριο διατηρούσε επίσημο λογαριασμό στην Binance. Είναι αν τα συστήματα συμμόρφωσης μπορούσαν να εντοπίσουν ότι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια προέρχονταν από πορτοφόλια συνδεδεμένα με μια μη αδειοδοτημένη και υψηλού κινδύνου επιχείρηση.

Η Binance υποστηρίζει ότι τα συστήματά της λειτούργησαν και ότι οι σχετικές ροές δεν είχαν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου από ανεξάρτητη εταιρεία blockchain analytics.

Ωστόσο, το γεγονός ότι τα κεφάλαια συνέχισαν να μετακινούνται ακόμη και μετά τις πρώτες ρυθμιστικές ενέργειες κατά της Shelbit δείχνει πόσο δύσκολη παραμένει η πραγματική εφαρμογή των κανόνων «γνωρίζω τον πελάτη μου» στον κόσμο των crypto.

Γιατί οι κυρώσεις δεν μπορούν να κλείσουν όλες τις εξόδους

Η υπόθεση δεν αποδεικνύει ότι οι δυτικές κυρώσεις είναι άχρηστες. Αποδεικνύει, όμως, ότι δημιουργούν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη μιας εξαιρετικά κερδοφόρας βιομηχανίας παράκαμψής τους.

Όσο πιο δύσκολη γίνεται η μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών, τόσο αυξάνεται η αξία των εναλλακτικών δικτύων:

ανταλλακτήρια συναλλάγματος,

εταιρείες-βιτρίνες,

εμπόριο χρυσού,

κρυπτονομίσματα,

παράνομα διαδικτυακά καζίνα,

εικονικές εισαγωγές και εξαγωγές,

άτυπα συστήματα μεταφοράς χρημάτων.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει περιγράψει επανειλημμένα δίκτυα ιρανικών ανταλλακτηρίων και εταιρειών σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη της προέλευσης και του τελικού δικαιούχου εμπορικών συναλλαγών.

Στην πράξη, το κόστος των κυρώσεων επιβαρύνει την πραγματική οικονομία και τους απλούς πολίτες, ενώ οι ισχυρότεροι κρατικοί, στρατιωτικοί και επιχειρηματικοί μηχανισμοί αποκτούν προνομιακό έλεγχο στις λιγοστές διαθέσιμες διόδους χρηματοδότησης.

Ένα παράλληλο κράτος μέσα στην οικονομία

Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι στην περίπτωση του Ιράν η παράκαμψη των κυρώσεων δεν αποτελεί πια μια περιφερειακή εγκληματική δραστηριότητα.

Έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό οικονομικό κλάδο.

Έναν κλάδο με δικούς του επιχειρηματίες, τεχνολογία, εταιρείες, influencers, ανταλλακτήρια, ρυθμιστικούς προστάτες και διεθνείς συνεργάτες. Όσο περισσότερες κυρώσεις επιβάλλονται, τόσο αυξάνονται τα περιθώρια κέρδους για όσους ελέγχουν τα κανάλια διαφυγής.

Το διαδικτυακό στοίχημα λειτουργεί ως μηχανισμός άντλησης χρημάτων από το εσωτερικό. Το Bitcoin mining δημιουργεί νέα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Τα stablecoins προσφέρουν πρόσβαση σε ένα υποκατάστατο του δολαρίου. Τα διεθνή ανταλλακτήρια παρέχουν ρευστότητα. Οι εταιρείες-βιτρίνες δημιουργούν την απαραίτητη επίφαση νομιμότητας.

Και οι influencers που φωτογραφίζονται δίπλα σε Rolls-Royce και ιδιωτικά αεροσκάφη αποτελούν το λαμπερό πρόσωπο μιας πολύ σκοτεινότερης οικονομίας.

Η έρευνα για τη Shelbit δείχνει τελικά ότι το πραγματικό χρηματοπιστωτικό όπλο του Ιράν δεν είναι ένα συγκεκριμένο νόμισμα ή ένα μυστικό τραπεζικό ίδρυμα. Είναι η ικανότητά του να ενώνει νόμιμες και παράνομες αγορές, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, φυσικό και ψηφιακό χρήμα σε ένα δίκτυο τόσο κατακερματισμένο, ώστε κανένας μεμονωμένος επόπτης να μην μπορεί να δει ολόκληρη την εικόνα.