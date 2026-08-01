byd:-Αύξηση-παγκόσμιων-πωλήσεων-ev-για-τρίτο-διαδοχικό-μήνα

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του προηγούμενου έτους, φθάνοντας τα 419.211 οχήματα τον περασμένο μήνα.

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Οι παγκόσμιες πωλήσεις της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων BYD αυξήθηκαν για τρίτο διαδοχικό μήνα τον Ιούλιο, καθώς η ισχυρή ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού συνέχισε να αντισταθμίζει την επιβράδυνση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά της Κίνας.

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, φθάνοντας τα 419.211 οχήματα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται στις επίσημες ανακοινώσεις της BYD, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το Σάββατο.

Οι αποστολές επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών (pick-up) της BYD προς τις αγορές του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 124,3% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, φθάνοντας τις 179.841 μονάδες.