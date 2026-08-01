ExxonMobil – Chevron: Προειδοποιούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα διατηρήσει τις τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα

Οι δύο μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί όμιλοι των ΗΠΑ, θεωρούν δεδομένες τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές των διυλισμένων προϊόντων.

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Οι δύο μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί όμιλοι των ΗΠΑ, η ExxonMobil και η Chevron, προειδοποιούν ότι η παγκόσμια προσφορά ντίζελ και άλλων προϊόντων διύλισης είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένη, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας.

Και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή σημαντική αύξηση των κερδών τους από τον τομέα της διύλισης κατά το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η μείωση των αποθεμάτων καυσίμων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εξαγωγών από την Κίνα και τις διακοπές λειτουργίας διυλιστηρίων στη Ρωσία, οδήγησαν σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

«Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ανοδικές πιέσεις στις τιμές των διυλισμένων προϊόντων κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου και ενδεχομένως και πέρα από αυτό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Πρόσθεσε ότι η ζήτηση για προϊόντα μέσης απόσταξης, όπως το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι απίθανο να μειωθεί μακροπρόθεσμα.

Η αύξηση των περιθωρίων κέρδους και, κατ’ επέκταση, των κερδών των εταιρειών σημειώνεται την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασε εκ νέου τα 4 δολάρια ανά γαλόνι την περασμένη εβδομάδα, δημιουργώντας πολιτική πρόκληση για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τα οποία θα επιδιώξουν να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρήσουν την παραγωγή πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.

Υψηλή παραγωγή

Η ExxonMobil ανακοίνωσε ότι λειτούργησε τα διυλιστήριά της στις ΗΠΑ με υψηλό βαθμό αξιοποίησης της δυναμικότητάς τους και κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ παραγωγής ντίζελ κατά το δεύτερο τρίμηνο. Από την πλευρά της, η Chevron γνωστοποίησε ότι πέτυχε επίσης ιστορικό υψηλό στη διύλιση στις αμερικανικές εγκαταστάσεις της, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, τόνισε ότι είναι κρίσιμης σημασίας να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ώστε να διοχετευθεί περισσότερο αργό πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά.

«Τα επίπεδα αξιοποίησης που έχουμε δει δεν μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτή η πρόκληση για τον κλάδο της διύλισης θα συνεχίσει να απασχολεί τον κόσμο για αρκετό καιρό», δήλωσε στο CNBC.

Ο Γουντς πρόσθεσε ότι η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διυλιστηρίων στον κόσμο εκτός Κίνας και ότι οι διαταραχές στην προμήθεια αργού πετρελαίου έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τον κλάδο της διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών (downstream).

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα διυλιστήρια πρέπει να πραγματοποιούν τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Η Chevron ανέφερε ότι οι προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας κατά το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να μειώσουν τα κέρδη του τομέα downstream κατά 175 έως 225 εκατ. δολάρια.

Η ExxonMobil ανακοίνωσε ότι οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης θα είναι περιορισμένες το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο.

Παρότι τα προσαρμοσμένα κέρδη της ExxonMobil από τον τομέα downstream αυξήθηκαν στα 4,1 δισ. δολάρια, ορισμένοι επενδυτές ενδεχομένως να ανέμεναν ακόμη ισχυρότερες επιδόσεις από τη διύλιση, δεδομένου του εκτεταμένου δικτύου διυλιστηρίων της εταιρείας, ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Μπιράζ Μπορχατάρια.

Η ExxonMobil ανακοίνωσε κέρδη δεύτερου τριμήνου που υπολείπονταν οριακά των εκτιμήσεων των αναλυτών, ενώ η Chevron ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της ExxonMobil υποχωρούσε κατά 1%, ενώ της Chevron κατέγραφε άνοδο περίπου 2%.