spacex:-Τι-ρώτησαν-οι-επενδυτές-τον-Έλον-Μασκ-ενόψει-των-πρώτων-οικονομικών-αποτελεσμάτων

Οι ερωτήσεις πολλές φορές δεν είχαν μεγάλη σχέση με το αντικείμενο…

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Η πρώτη τηλεδιάσκεψη της SpaceX για την παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο αναμένεται να επικεντρωθεί στις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη και στα κέρδη από το δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών Starlink. Ωστόσο, πολλοί μικροεπενδυτές φαίνεται να έχουν άλλα ζητήματα στο μυαλό τους.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της άλλης μεγάλης εταιρείας του Έλον Μασκ, της Tesla, η νεοεισηγμένη κατασκευάστρια πυραύλων SpaceX δημιούργησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις πριν από την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει και ο ίδιος ο Μασκ.

Οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν τις ερωτήσεις τους και να ψηφίζουν ποιες επιθυμούν να απαντηθούν, δημιουργώντας έτσι μια λίστα κατάταξης με βάση τη δημοτικότητά τους.

Ανάμεσα στις δημοφιλέστερες ερωτήσεις που υπέβαλαν οι μέτοχοι ενόψει της τηλεδιάσκεψης της Τρίτης ήταν αιτήματα για περισσότερα πλάνα από το Human Landing System (HLS) του Starship, το διαστημόπλοιο που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA το επόμενο έτος.

Οι επενδυτές ρώτησαν επίσης εάν ο Asteroid, η πρόσφατα παρουσιασμένη μασκότ της SpaceX – ένας σκύλος ράτσας Shiba Inu, για τον οποίο διατίθεται και λούτρινο παιχνίδι αξίας 35 δολαρίων – θα μπορούσε να αποκτήσει ευρύτερο ρόλο σε εκπαιδευτικές δράσεις, φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες για παιδιά και προγράμματα ενημέρωσης του κοινού.

Άλλοι μέτοχοι ζήτησαν να μάθουν πότε το νέο Starship θα ξεκινήσει ανεφοδιασμό καυσίμων σε τροχιά, πότε θα είναι σε θέση να ανακτά τόσο τον προωθητικό πύραυλο (booster) όσο και το ανώτερο στάδιο (upper stage) μετά τις εκτοξεύσεις, καθώς και ποιες βελτιώσεις σχεδιάζονται για την αισθητική εμφάνιση του πυραύλου. «Μπορούμε να βάψουμε τον πύραυλο ροζ;» ρώτησε ένας χρήστης.

Ένας άλλος πρότεινε η εταιρεία να πουλήσει χορηγίες για μεμονωμένα πλακίδια της θερμικής ασπίδας του πυραύλου, ώστε οι φίλοι της SpaceX να μπορούν να στείλουν το όνομά τους στο διάστημα.

Απώλειες σχεδόν 50% στο ταμπλό

Το ετερόκλητο αυτό σύνολο ερωτήσεων έρχεται μετά την απόφαση της SpaceX να διαθέσει περίπου το 30% των μετοχών της δημόσιας εγγραφής (IPO) σε ιδιώτες επενδυτές, μία από τις μεγαλύτερες κατανομές μετοχών σε μικροεπενδυτές που έχει γίνει ποτέ σε μεγάλη εισαγωγή εταιρείας στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Οι μετοχές της SpaceX έχουν χάσει περισσότερο από το ήμισυ της αξίας τους σε σχέση με το υψηλό που κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά αμέσως μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Παρ’ όλα αυτά, οι ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές προοπτικές και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας συγκέντρωσαν σχετικά περιορισμένο ενδιαφέρον. Όσες έλαβαν κάποια υποστήριξη επικεντρώνονταν κυρίως σε θέματα όπως το πότε η εταιρεία θα αρχίσει να στέλνει σε τροχιά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, και όχι στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Το ερώτημα για το πότε ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας θα αρχίσει να είναι οικονομικά αυτάρκης βρισκόταν μόλις στη 183η θέση της κατάταξης αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Tesla ανακοίνωσε τα δικά της οικονομικά αποτελέσματα την περασμένη Τετάρτη και τότε οι επενδυτές πίεσαν επανειλημμένα τον Έλον Μασκ να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με ένα ενδεχόμενο συγχώνευσης της Tesla με τη SpaceX. Αρκετές από αυτές τις ερωτήσεις συγκέντρωσαν περισσότερες από 100 ψήφους υποστήριξης.

Ωστόσο, το ίδιο θέμα πέρασε σχεδόν απαρατήρητο στο φόρουμ της SpaceX, όπου εμφανίστηκε μόνο μία φορά και είχε συγκεντρώσει μόλις μία θετική ψήφο το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο στελέχη της Tesla είχαν ενημερωθεί να προετοιμαστούν για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Κίνα ενόψει μιας πιθανής συγχώνευσης. Ο Μασκ διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα.

Οι περισσότεροι μικροεπενδυτές εμφανίζονταν αισιόδοξοι για το μέλλον της SpaceX. Ωστόσο, ένας χρήστης αμφισβήτησε κατά πόσο αξίζει να επενδύσει κανείς στην εταιρεία, δεδομένου του μακροπρόθεσμου οράματος του ίδιου του Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος έχει δηλώσει ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική θα μπορούσαν τελικά να δημιουργήσουν έναν κόσμο αφθονίας, όπου τα αγαθά και οι υπηρεσίες θα είναι τόσο φθηνά ώστε το χρήμα να χάσει μεγάλο μέρος της σημασίας του.

«Αν τα χρήματα δεν θα έχουν σημασία σε δέκα χρόνια, όπως είπε πρόσφατα ο Έλον… τότε γιατί οι άνθρωποι να αγοράσουν περισσότερες μετοχές και να επενδύσουν περισσότερα χρήματα;» ρώτησε ο επενδυτής.