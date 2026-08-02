Ά. Σκέρτσος: «Έχουμε όλα τα εργαλεία για προσιτή στέγη»

Το περίγραμμα του κυβερνητικού σχεδιασμού έως το 2030, οι δράσεις για τη στέγαση, το μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα και η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος στην εφημερίδα «Απογευματινή».

Ο υπουργός τοποθετήθηκε παράλληλα για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης γύρω από το Κράτος Δικαίου, τη διαφθορά και το μοντέλο του επιτελικού κράτους, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα σενάρια εκλογικών συνεργασιών.

Σχετικά με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός σημειώνει ότι η κατάρτισή του γίνεται υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά πως «δεν μιλάμε απλά για ένα προεκλογικό πρόγραμμα, αλλά για την “Ατζέντα 2030”, όταν η χώρα θα εορτάσει το ορόσημο των 200 ετών από την επίσημη αναγνώριση της ανεξαρτησίας του νέου ελληνικού κράτους». Προσθέτει επίσης ότι «η πρώτη μας θητεία ήταν η 4ετία της σταθεροποίησης… Η δεύτερη είναι η 4ετία των μεγάλων μεταρρυθμίσεων… και η 3η φιλοδοξούμε να είναι η 4ετία της εισόδου της χώρας σε μια νέα εποχή», υπογραμμίζοντας ότι «το πρόγραμμα θα έχει τρεις βασικές προτεραιότητες: πιο παραγωγική οικονομία, πιο σύγχρονο κράτος, πιο στιβαρή διεθνής παρουσία για τη χώρα».

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις στο στεγαστικό πρόβλημα, ο κ. Σκέρτσος εστιάζει στην έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την προσιτή στέγη. Όπως δηλώνει, «προχωρούν άμεσα προς κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτές κατοικίες με σχεδόν 60.000 ωφελούμενους και πάνω από 8.500 φοιτητικές εστίες». Παράλληλα τονίζει ότι «έχουμε πλέον στα χέρια μας όλα τα εργαλεία για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του σχεδίου μας, προκειμένου να αυξήσουμε την προσφορά ακινήτων με προσιτά ενοίκια», ενώ υπενθυμίζει πως «ήδη πάνω από 24.000 νοικοκυριά έχουν αποκτήσει το δικό τους σπίτι χάρη στο “Σπίτι μου 1 και 2″».

Σχετικά με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ και τη στήριξη της μεσαίας τάξης, αποφεύγει να προκαταλάβει τον πρωθυπουργό, αναφέροντας ωστόσο ότι «γνωρίζουμε καλά ποια είναι τα προβλήματα στα οποία πρέπει να εστιάσουμε: αντιμετώπιση της ακρίβειας, περαιτέρω μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων και γραφειοκρατικών βαρών, εξορθολογισμός της πολιτικής φορολογικών εσόδων». Συμπληρώνει δε ότι «οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν ήδη ότι εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που σταθερά αυξάνει την παραγωγικότητα της οικονομίας και τα εισοδήματα».

Στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, ο κ. Σκέρτσος εκφράζει την ικανοποίησή του για την κυβερνητική πορεία, επισημαίνοντας πως «οι πολίτες ξέρουν ότι σε όλα τα πεδία της κοινωνικής πολιτικής… αυτή η κυβέρνηση έχει περάσει πάνω από τον πήχη». Παράλληλα υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά για «πιο δίκαιη διάχυση του εισοδήματος, με πιο αποτελεσματική στήριξη των οικογενειών, των νέων και των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».

Απαντώντας στην κριτική περί «κόπωσης» στο μεταρρυθμιστικό έργο, ο υπουργός δηλώνει κατηγορηματικά ότι «δεν συμμερίζομαι καθόλου αυτή την κριτική. Η κυβέρνηση στη 2η 4ετία της πέρασε ριζικές τομές, αντιμετωπίζοντας στη ρίζα τους παθογένειες και νοοτροπίες δεκαετιών». Ως παραδείγματα φέρνει τη μεταρρύθμιση στις χρήσεις γης με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, την αλλαγή στον τρόπο καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων και τον νέο δικαστικό χάρτη, ο οποίος «ήδη έχει μειώσει κατά 50% το χρόνο έκδοσης αποφάσεων στον πρώτο βαθμό».

Αναφορικά με την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Σκέρτσος είναι απόλυτος, τονίζοντας πως θα απορροφηθούν «στο 100%. Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ευρώ όπως ανέφερε πρόσφατα στη Βουλή ο κ. Παπαθανάσης». Αναδεικνύει επίσης την πρόοδο στην πράσινη μετάβαση, σημειώνοντας ότι «το 2026 η Ελλάδα έχει μετατραπεί πλέον σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας» και ότι η χώρα βρίσκεται σταθερά μεταξύ εκείνων με τη χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο ζήτημα του Κράτους Δικαίου και τη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζει ότι η έκθεση καταρρίπτει το αφήγημα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η Έκθεση πιστοποιεί τη διαρκή πρόοδο της χώρας, η οποία βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης με 4 συστάσεις, μαζί με χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία», προσθέτοντας πως «η Ελλάδα ανήκει στις 26 πλήρεις δημοκρατίες του κόσμου μεταξύ 167 χωρών σύμφωνα με τον Economist».

Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις για τη διαφθορά και τις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός εκφράζει τη δυσπιστία του, δηλώνοντας ότι «μου προκαλεί θυμηδία το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας αυτοπροβάλλεται ως ο αδυσώπητος εχθρός της διαφθοράς». Παράλληλα υπογραμμίζει πως «το ζήτημα είναι να αναλαμβάνεις το μερίδιο της ευθύνης που σου αναλογεί και να κάνεις ό,τι μπορείς για να αποτρέψεις τη διαιώνιση παρόμοιων παθογενειών».

Για τους εκλογικούς στόχους της ΝΔ και την προοπτική συνεργασιών, ο κ. Σκέρτσος επισημαίνει ότι «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα σαφές και ξεκάθαρο προβάδισμα της κυβερνητικής παράταξης έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης». Όσον αφορά τις πιθανές συμμαχίες, ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχει κόμμα με το οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε και αυτό δεν συμβαίνει με δική μας υπαιτιότητα».

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αναφέρει ότι «δεν μπορώ να γνωρίζω τις προθέσεις του κου Σαμαρά. Στη δημοκρατία υπάρχει προφανώς χώρος για όλους», συμπληρώνοντας ότι «ας εκδηλώσει τις πραγματικές του προθέσεις και τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ουσιαστική αποτίμηση και συζήτηση».

Τέλος, υπεραμύνεται του μοντέλου του Επιτελικού Κράτους απέναντι στις κριτικές, εξηγώντας ότι «το βασικό του στοιχείο είναι η διασφάλιση της θεσμικής κανονικότητας. Καταγράφουμε προτεραιότητες και στόχους, μετράμε τι πετύχαμε, αξιολογούμε τα δεδομένα και λογοδοτούμε», καταλήγοντας στο ότι «πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό ότι το επιτελικό κράτος είναι μια κατάκτηση που δεν έχουμε την πολυτέλεια να ακυρώσουμε».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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