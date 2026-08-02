Έκτακτη-σύνοδος-υπουργών-της-ΕΕ-την-Τρίτη-για-τη-μεταναστευτική-κρίση-στη-Θέουτα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο υπουργών την Τρίτη 4 Αυγούστου, εν μέσω συνεχιζόμενων διαφωνιών εντός της Ένωσης σχετικά με την άφιξη πάνω από 50.000 μεταναστών στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, μεταδίδουν BBC και Guardian.

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Η απόφαση ελήφθη από αξιωματούχους που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ και εμπειρογνώμονες του οργανισμού συνοριοφυλακής Frontex, σε συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «αποκαλυπτική» (sobering), το Σάββατο 1/8.

Η απόφαση για τη σύγκληση συνόδου υπουργών ελήφθη ομόφωνα, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ επιδιώκουν να θεραπεύσουν τις διαφωνίες εντός της Ένωσης και να αποκαταστήσουν μια ενιαία προσέγγιση στο μεταναστευτικό.

Είκοσι δύο κράτη-μέλη εξέδωσαν δε κοινή επιστολή, ζητώντας συντονισμένη δράση και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, μετά την είσοδο πάνω από 50.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο.

Η Ισπανία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την απόπειρα διέλευσης. Κάποιοι πνίγηκαν, ενώ άλλοι καταπλακώθηκαν καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν κυματοθραύστη.

Οι διαφωνίες παραμένουν εντός της ΕΕ, οργισμένος ο Σάντσεθ

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ισπανία ενημέρωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών προς τη Θέουτα σταμάτησαν το βράδυ του Σαββάτου, καθώς η αστυνομία ολοκλήρωσε την τοποθέτηση πλωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στα σύνορα με το Μαρόκο.

Σε οργισμένη επιστολή του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, επιτέθηκε κατά των «fake news» και της «παραπληροφόρησης», επισημαίνοντας ότι «σχεδόν όλοι» οι μετανάστες είχαν επιστραφεί στο Μαρόκο μετά την επέμβαση του στρατού την Παρασκευή, «αποτρέποντας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη περαιτέρω μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ευρώπη».

«Έχω επικοινωνήσει με τον Ισπανό πρωθυπουργό και προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια», δηλώνει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία και η Δανία, με στήριξη από την Πολωνία και τη Σουηδία, αξιοποίησαν τη συνάντηση του Σαββάτου για να ασκήσουν κριτική στην Ισπανία για όσα συνέβησαν.

«Παρότι η φετινή έξαρση μεταναστευτικών ροών είναι πρωτοφανής, η Θέουτα αποτελεί εδώ και καιρό σημείο αναφοράς για όσους επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παρατηρείται συχνά μαζική προσπάθεια εισόδου στη Θέουτα, η οποία συνήθως οργανώνεται μέσω social media.

Το 2021, περίπου 8.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες, επιδεινώνοντας τη διπλωματική ένταση μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου.

Η Ισπανία ακολουθεί σχετικά φιλική πολιτική στο μεταναστευτικό. Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο νομιμοποίησης 500.000 παράτυπων μεταναστών, επιτρέποντάς τους την επίσημη ένταξη στην αγορά εργασίας», καταλήγει ρεπορτάζ του BBC.