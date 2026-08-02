Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης: Αυξάνοντας τον τζίρο και εισερχόμενη σε νέα επενδυτική φάση

Αξιοσημείωτη αναβάθμιση των οικονομικών της επιδόσεων σημείωσε το 2025 η Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης, αντιπροσωπεύοντας την πρώτη πλήρη χρήση μετά την ολοκλήρωση των κύριων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της.

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Η «Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» επέστρεψε στην κερδοφορία, αύξησε τον κύκλο εργασιών της, μείωσε σημαντικά τον δανεισμό της και θέτει τώρα ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, εκμεταλλευόμενη τη δυναμική της θαλάσσιας τουριστικής αγοράς και των superyachts.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 18,9 εκατ. ευρώ το 2025, σε σύγκριση με 12 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 58%. Επιπλέον, τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2,87 εκατ. ευρώ από 1,93 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 10,66 εκατ. ευρώ από 6,15 εκατ. ευρώ. Η πιο σημαντική εξέλιξη είναι η επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία, καθώς η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 2,12 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με ζημιές 1,92 εκατ. ευρώ το 2024.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων αποδίδεται κυρίως στην ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής της μαρίνας, γεγονός που επέτρεψε την πλήρη αξιοποίηση τόσο των θαλάσσιων όσο και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Το 2025 τέθηκε σε λειτουργία το υπόγειο πάρκινγκ 133 θέσεων, ενώ ολοκληρώθηκε και το επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και επέκτασης της μαρίνας, με την εταιρεία να αναμένει την έγκριση της επένδυσης από το υπουργείο Ανάπτυξης και την εκταμίευση του υπολοίπου της κρατικής ενίσχυσης.

«Το 2025 και το εξής θεωρούνται πλήρως λειτουργικά έτη, μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής της μαρίνας, διασφαλίζοντας τη συνεχή δημιουργία ταμειακών εισροών. Η ικανότητα της εταιρείας να εξασφαλίζει επαρκείς ταμειακές ροές ενισχύεται όχι μόνο από τις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις και τα έσοδα από ελλιμενισμό, αλλά και από τη πλήρη λειτουργία της δεύτερης μονάδας εστίασης (F&B), την έναρξη λειτουργίας του χώρου στάθμευσης και την είσπραξη εσόδων από χορηγίες», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση προχώρησε σε ενέργειες εξυγίανσης του ισολογισμού. Η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων στα 2,24 εκατ. ευρώ προήλθε κυρίως από τις αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων, οι οποίες συνέβαλαν στη σημαντική μείωση του δανεισμού. Ο συνολικός δανεισμός περιορίστηκε στα 21,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, σε σχέση με 56,1 εκατ. ευρώ το 2024. Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης υποχώρησε στο 77% από 100% ένα χρόνο νωρίτερα. Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια επέστρεψαν σε θετική θέση, φτάνοντας τα 5,75 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με αρνητική θέση το 2024, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγματοποιήθηκαν επίσης οργανωτικές αλλαγές, καθώς μετά τις αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του κύριου μετόχου, σχηματίστηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο προχώρησε στον επανακαθορισμό της στρατηγικής της εταιρείας με έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, η εταιρεία μείωσε σημαντικά τον εξωτερικό δανεισμό μέσω πρόωρων αποπληρωμών και ενίσχυσε την εξωστρέφειά της με μια σειρά εκδηλώσεων, όπως οι χριστουγεννιάτικες δράσεις που προσέφεραν μεγάλο αριθμό επισκεπτών και συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη της μαρίνας ως προορισμού αναψυχής.

Οι προοπτικές

Η διοίκηση είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές της αγοράς, καθώς η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον θαλάσσιο τουρισμό, με αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες ελλιμενισμού και ισχυρή παρουσία στην αγορά των superyachts. Το μοντέλο ανάπτυξης των σύγχρονων μαρινών μετασχηματίζεται σε πολυλειτουργικούς προορισμούς που συνδυάζουν λιμενικές υπηρεσίες, εμπόριο, εστίαση, ψυχαγωγία και πολιτισμό, δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων και αναβαθμίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών.

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης εισέρχεται από το 2026 σε νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών της. Αυτή η πορεία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επενδύσεων στον τομέα των μαρινών, συνολικού ύψους 1 δισ. έως 1,5 δισ. ευρώ, που αφορά τόσο την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο και τη δημιουργία νέων υποδομών, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στη διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για το 2026, η μαρίνα θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στο λιμενικό και χερσαίο τμήμα, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σκαφών υψηλών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων των superyachts. Επιπλέον, προωθούνται έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χώρου, ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και δράσεις που ενισχύουν τον χαρακτήρα της ως προορισμού αναψυχής.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία υπαίθριου χώρου για πολιτιστικές και εταιρικές εκδηλώσεις, τη φιλοξενία διεθνών δράσεων όπως τα Ποσειδώνια 2026, την ενίσχυση των υποδομών προστασίας του χερσαίου χώρου, τη βελτίωση της εσωτερικής μετακίνησης των επισκεπτών και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, η Μαρίνα Βουλιαγμένης στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον χάρτη του διεθνούς yachting και να ανταποκριθεί στη δυναμικά αυξανόμενη ζήτηση για οργανωμένες υποδομές φιλοξενίας μεγάλων σκαφών αναψυχής.