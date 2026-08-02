Βαλίτσα-στην-Κυψέλη:-Ο-άστεγος-«Μάρκος»-με-το-βαρύ-ποινικό-παρελθόν-και-οι-επαφές-της-Βρετανίδας-στο-μικροσκόπιο-των-Αρχών

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με τους Έλληνες αστυνομικούς να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να έπεσε θύμα κάποιου ανθρώπου τον οποίο προσπαθούσε να βοηθήσει.

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Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο από την έρευνα, η Ρος, γνωστή στους φίλους της ως Λίζα, ήταν ιδιαίτερα δραστήρια σε δράσεις αλληλεγγύης και τα τελευταία επτά χρόνια επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα, συνεργαζόμενη με μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποστήριζαν άστεγους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η βαθιά θρησκευόμενη Βρετανίδα περιγράφεται από όσους τη γνώριζαν ως άνθρωπος με έντονη διάθεση προσφοράς και βοήθειας προς τον συνάνθρωπο.



Μαρτυρίες τη θέλουν να συνομιλεί με άστεγους πριν εξαφανιστεί

Κατοίκοι της περιοχής αναφέρουν ότι λίγες ημέρες πριν εξαφανιστεί, είχαν δει την 38χρονη να συνομιλεί με άστεγους κοντά σε εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης στην Κυψέλη, σημείο όπου συχνάζουν άτομα που ζουν στον δρόμο.

Μία συνταξιούχος, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε ότι είχε παρατηρήσει μια ξένη γυναίκα να μιλά με άστεγους, χωρίς να της προκαλέσει εντύπωση, καθώς, όπως είπε, αρκετοί εθελοντές επισκέπτονται την περιοχή για να προσφέρουν βοήθεια. Όταν όμως είδε αργότερα τις φωτογραφίες της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για το ίδιο πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η επαφή της με ανθρώπους της περιοχής να σχετίζεται με την εξαφάνισή της και ενδεχομένως με τον θάνατό της.

Στο μικροσκόπιο άστεγος με βαρύ ποινικό παρελθόν

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άστεγος άνδρας με έντονα τατουάζ, γνωστός με το μικρό όνομα Μάρκος, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών και να κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ φέρεται να διέμενε στο ίδιο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου εντοπίστηκε η σορός της Βρετανίδας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία εις βάρος του, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία.

Επιταχύνονται οι ιατροδικαστικές εξετάσεις

Η Ελληνική Αστυνομία έχει δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην υπόθεση, αναφέρεται στα δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών να εργάζονται για τη διαλεύκανσή της.

Σε εξέλιξη βρίσκονται η νεκροψία-νεκροτομή, οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, από τις οποίες οι Αρχές εκτιμούν ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 38χρονης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι εκείνος που τοποθέτησε τη σορό στη βαλίτσα φρόντισε να μην αφήσει πίσω του δακτυλικά αποτυπώματα ή ίχνη DNA, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την έρευνα.

Τα μυστηριώδη μηνύματα από το κινητό της

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε μια σειρά μηνυμάτων που εστάλησαν από το κινητό τηλέφωνο της Ελίζαμπεθ Ρος μετά την εξαφάνισή της.

Ο πατέρας της, δικηγόρος στο Εδιμβούργο, κατέθεσε ότι συνέχισε να λαμβάνει μηνύματα από το τηλέφωνο της κόρης του επί περίπου δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της. Σε ένα από αυτά αναφερόταν ότι η 38χρονη «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για κάποιο διάστημα».

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα μηνύματα εστάλησαν από τρίτο πρόσωπο με στόχο να καθυστερήσει την αποκάλυψη της εξαφάνισής της. Η ανάλυση των δεδομένων του κινητού τηλεφώνου βοήθησε τις Αρχές να εντοπίσουν ότι τα μηνύματα στάλθηκαν από την Αθήνα, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η συσκευή απενεργοποιήθηκε μόλις έγινε γνωστή διεθνώς η υπόθεση.