ΗΡΩΝ: Διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και τον Αύγουστο

Η ΗΡΩΝ διατηρεί σταθερή τη χρέωση της προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα και τον Αύγουστο, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, απορροφώντας την μηνιαία αύξηση 18% στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

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Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοίνωσης των τιμών από τους προμηθευτές έως τα μεσάνυχτα, τα «πράσινα» προγράμματα του ΗΡΩΝ θα βρίσκονται μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών της αγοράς.

«Πράσινα» προγράμματα ΗΡΩΝ

Πρόγραμμα Πάγιο (€) Τιμή Προμήθειας

(€/kWh) Έκπτωση Συνέπειας Πληροφορίες ΗΡΩΝ BASIC HOME 5,00 0,14760 55,99% Σύνδεσμος ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S 5,00 0,17780 34,83% Σύνδεσμος ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L 5,00 0,17941 34,58% Σύνδεσμος

Οι τιμές θα ανανεωθούν σύντομα και στην ιστοσελίδα heron.gr.

Σταθερά προγράμματα

Παρά την γεωπολιτική αβεβαιότητα και την συνεχόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, ο ΗΡΩΝ διατηρεί αμετάβλητες τις ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS.

Πρόγραμμα Πάγιο (€) Τιμή (€/kWh) Έκπτωση Διάρκεια Πληροφορίες ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME 11,90 0,1440 46,3% 18 μήνες Σύνδεσμος ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME 10,90 0,1530 42,9% 12 μήνες Σύνδεσμος

Δυναμικά προγράμματα

Τα οικιακά και επαγγελματικά δυναμικά προγράμματα ΗΡΩΝ Happy Hour συνεχίζουν να προσφέρουν 100% έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για 3 συνεχόμενες ώρες καθημερινά, ανεξαρτήτως της κατανάλωσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ΗΡΩΝ Happy Hour Home και τους τρόπους ενημέρωσης και αξιοποίησης του δωρεάν τρίωρου είναι διαθέσιμες εδώ.