Η ανοδική τάση επιμένει

Η Wall Street έδωσε μια ηχηρή απάντηση στις ανησυχίες που είχαν αρχίσει να κυριαρχούν μετά την πρόσφατη διόρθωση. Ο S&P 500 σημείωσε από τα χαμηλά της περασμένης Τετάρτης μια ισχυρή άνοδο σχεδόν +3%, επανερχόμενος πέριξ των στις 7.500 μονάδων, σε δύο συνεδρίασεις όπου οι επενδυτές έστρεψαν ξανά το βλέμμα τους στα εταιρικά αποτελέσματα και κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη.

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Η ώθηση προήλθε από τη Microsoft, η οποία εκτινάχθηκε κατά 15,5% μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά μεγέθη του Azure, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι οι τεράστιες επενδύσεις των hyperscalers σε υποδομές AI αρχίζουν πλέον να μεταφράζονται σε πραγματική κερδοφορία.

Η αντίδραση του S&P 500 επιβεβαιώνει ότι η ανοδική τάση παραμένει ενεργή και ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, η εταιρική κερδοφορία εξακολουθεί να υπερισχύει των ανησυχιών για τον πληθωρισμό και την επιβράδυνση της οικονομίας. Από εδώ και πέρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η τεχνική εικόνα του δείκτη, καθώς η μεγάλη κάτω σκιά που έχει αποτυπωθεί στο εβδομαδιαίο διάγραμμα μπορεί να προκαλέσει ανοδική επιτάχυνση με κίνηση προς νέα ιστορικά υψηλά πάνω από τις 7.580 μονάδες.

Παρά την ισχυρή αντίδραση στο παρασκήνιο εξελίσσεται μια κίνηση που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs, τα hedge funds πραγματοποίησαν μέσα στο τριήμερο έως τις 28 Ιουλίου τις μεγαλύτερες πωλήσεις μετοχών του κλάδου τεχνολογίας από το 2016, ενώ κατέγραψαν και τη μεγαλύτερη τριήμερη μείωση της συνολικής τους έκθεσης σε μετοχές από τον Νοέμβριο του 2022.

Η απομόχλευση δεν περιορίστηκε στην τεχνολογία, αλλά επεκτάθηκε σχεδόν σε όλους τους κλάδους, με τις μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις να εντοπίζονται στη Βόρεια Αμερική και να ακολουθεί η Ευρώπη.

Παράλληλα, οι πωλήσεις σε μεμονωμένες μετοχές ήταν οι πέμπτες υψηλότερες της τελευταίας πενταετίας, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι αρκετά μεγάλα χαρτοφυλάκια προτίμησαν να μειώσουν τον επενδυτικό τους κίνδυνο. Κι όμως, η αγορά έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Ο Nasdaq 100 πραγματοποίησε εντυπωσιακή άνοδο 3,4%, τερματίζοντας το εξαήμερο πτωτικό σερί, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών της VanEck κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Απρίλιο, με τις AMD, Broadcom και Micron να ηγούνται της αντίδρασης. Η Microsoft λειτούργησε ως καταλύτης, αποδεικνύοντας ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να μεταφράζονται σε ουσιαστική κερδοφορία, γεγονός που επανέφερε το αγοραστικό ενδιαφέρον στον τεχνολογικό κλάδο.

Την ώρα δηλαδή που τα μεγάλα hedge funds επιλέγουν να περιορίσουν την έκθεσή τους και να μετακινηθούν πιο αμυντικά, η αγορά συνεχίζει να επιβραβεύει τις εταιρείες με ισχυρή ανάπτυξη και πειστικά αποτελέσματα. Διαγραμματικά, ο Nasdaq 100 έχει επανέλθει πάνω από την κρίσιμη ζώνη των 28.000 μονάδων, εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο τον επόμενο τεχνικό στόχο στις 29.000 μονάδες.

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August 2, 2026