Ιαπωνία-και-ΗΠΑ-αναλαμβάνουν-κοινή-δράση-για-να-στηρίξουν-το-γεν

Το Ιαπωνικό νόμισμα έχει διολισθήσει στα χαμηλότερα επίπεδά του των τελευταίων 40 ετών.

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Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι το Τόκιο και η Ουάσιγκτον προχώρησαν σε κοινή παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, με στόχο να ανακόψουν την υποχώρηση του γεν, το οποίο είχε διολισθήσει στα χαμηλότερα επίπεδά του των τελευταίων 40 ετών, σύμφωνα με δύο Ιάπωνες κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Η Καταγιάμα αναμένεται να τονίσει την αποφασιστικότητα των δύο χωρών να αντιμετωπίσουν αυτό που θεωρούν υπερβολική αποδυνάμωση του ιαπωνικού νομίσματος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Μία από τις πηγές, όταν ρωτήθηκε εάν η Καταγιάμα θα ανακοινώσει «κοινή παρέμβαση», απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας: «Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη».

Το ιαπωνικό Υπουργείο Οικονομικών δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει άμεσα την Κυριακή, ενώ αξιωματούχοι του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Πρώτη κοινή παρέμβαση υπέρ του γεν εδώ και 15 χρόνια

Η αναμενόμενη ανακοίνωση ακολουθεί, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, διαδοχικούς γύρους αγορών γεν από τις ιαπωνικές και αμερικανικές αρχές στην αγορά συναλλάγματος. Πρόκειται για την πρώτη κοινή παρέμβαση από το 2011, με στόχο την ενίσχυση του ιαπωνικού νομίσματος, το οποίο είχε υποχωρήσει έναντι του δολαρίου στα χαμηλότερα επίπεδά του από το 1986.

Σύμφωνα με πηγή της αγοράς που μίλησε στο Reuters, η ιαπωνική κυβέρνηση αγόρασε γεν έναντι δολαρίων κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της αγοράς της Νέας Υόρκης την Πέμπτη. Στοιχεία της Τράπεζας της Ιαπωνίας (Bank of Japan) υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να διέθεσε έως και 58,97 δισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη του γεν.

Η αρχική παρέμβαση του Τόκιο πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ), την Παρασκευή, να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανή μια αύξηση των επιτοκίων στο προσεχές διάστημα.

Η διεύρυνση της διαφοράς επιτοκίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) έχει υιοθετήσει σημαντικά πιο αυστηρή («hawkish») στάση, αποτελεί βασικό παράγοντα της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του γεν.

Λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του διοικητή της BOJ, Καζούο Ουέντα, σχετικά με την απόφαση της κεντρικής τράπεζας, το γεν κατέγραψε απότομη άνοδο, σε μια κίνηση που οι αγορές εκτιμούν ότι οφειλόταν σε νέο γύρο παρεμβάσεων αγοράς γεν από τις ιαπωνικές αρχές.

«Στο εξής, ως ο αρμόδιος για τη συναλλαγματική πολιτική, επιθυμώ να ενεργώ σε στενό συντονισμό με τη νομισματική πολιτική», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής αξιωματούχος της Ιαπωνίας για θέματα συναλλάγματος, Ατσούσι Μιμούρα, μετά την άνοδο του γεν την Παρασκευή, υποδηλώνοντας ότι το ιαπωνικό Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ιαπωνίας συνεργάζονται στενά για την αντιμετώπιση της αδυναμίας του ιαπωνικού νομίσματος.

Επίσης την Παρασκευή, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε σειρά τραπεζών ότι ενδέχεται να παρέμβει στην αγορά του γεν και ότι θα πρέπει να είναι «έτοιμες για μελλοντική δράση», σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο Reuters.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι «το γεν φαίνεται σε μένα πολύ υποτιμημένο», εμφανίστηκε σε φωτογραφία του Reuters από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Παρασκευή να κρατά σημειωματάριο με την ένδειξη «To Do» («Προς υλοποίηση»), κάτω από την οποία αναγραφόταν: «Αγορά ιαπωνικού γεν (JPY) ύψους 5-10 δισ. δολαρίων».

Ανησυχία για την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Σε ακόμη μία ένδειξη του στενού συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών, το ιαπωνικό Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε μια σπάνια ανάρτηση στα αγγλικά στην πλατφόρμα X, στην οποία ανέφερε ότι διαθέτει «ευρύ φάσμα εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας της αγοράς», συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη διευκόλυνση επαναγοράς (repo facility) της Federal Reserve, η οποία παρέχει προσωρινή ρευστότητα σε δολάρια.

Η συγκεκριμένη διευκόλυνση της Fed, που δημιουργήθηκε το 2020 για τη σταθεροποίηση των αγορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, επιτρέπει στην Ιαπωνία να εξασφαλίζει ρευστότητα σε δολάρια χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσει σε άμεσες πωλήσεις αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μειώνοντας έτσι τις πιέσεις χρηματοδότησης για πιθανές παρεμβάσεις στήριξης του γεν.

Επικριτές επισημαίνουν ότι η Ιαπωνία ενδέχεται να αντιμετωπίσει περιορισμούς στη συνέχιση των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του γεν, καθώς η πώληση μέρους των τεράστιων αποθεμάτων της σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα (U.S. Treasuries) για τη χρηματοδότηση τέτοιων κινήσεων θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά αμερικανικού χρέους και ανεπιθύμητη άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ενδείξεις στενής συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών οφείλονται στην ανησυχία της Ουάσιγκτον για την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, η οποία θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν το Τόκιο δεν κατάφερνε να αποτρέψει ένα μαζικό ξεπούλημα του γεν και των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων.

«Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ιαπωνία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί και να ξεπεράσει τις αντιδράσεις των κεντρικών τους τραπεζών», δήλωσε στο Reuters ο πρώην αξιωματούχος της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ), Νομπουγιάσου Ατάγκο. «Βλέπουν πλεονεκτήματα στη συνεργασία.»

Υπογραμμίζοντας την ανησυχία της Ιαπωνίας για την άνοδο των αποδόσεων των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGBs), ο υπουργός Οικονομίας, Μινόρου Κιούτσι, δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις αγορές.

«Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών στη δημοσιονομική βιωσιμότητα της Ιαπωνίας», ανέφερε ο Κιούτσι, ο οποίος είναι γνωστός για τη στήριξή του σε επεκτατικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images