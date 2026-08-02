Μαρινάκης: «Ψευδές δημοσίευμα μέχρι τέλους – Κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο χτύπημα»

Για «ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος, δημοσίευμα» κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε πρωτοσέλιδο που αφορά τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι το δημοσίευμα υποστήριζε πως ο υπουργός Εξωτερικών είχε «δείπνο» σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, συνοδεύοντας μάλιστα την αναφορά με φωτογραφία την οποία χαρακτηρίζει «ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης».

«Κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο “χτύπημα”», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διερωτώμενος «αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε».

Στην ανάρτησή του ο κ. Μαρινάκης συνδέει το συγκεκριμένο περιστατικό με μια ευρύτερη, όπως υποστηρίζει, προσπάθεια διάδοσης ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης, κάνοντας αναφορές σε υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση.

«Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους “εμπόρους ξυλολίων” στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που “έκλαψαν” ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στόχος αυτών των πρακτικών είναι «η παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο».

Ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ακόμη ότι η αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, των επιθέσεων χαρακτήρα μέσω διαδικτύου, της αλλοίωσης απαντήσεων και της στοχοποίησης προσώπων «δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος», αλλά «ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας».

Καταλήγοντας, καλεί πολίτες, κόμματα και φορείς της κοινωνίας να συμβάλουν στη δημιουργία «αναχωμάτων» απέναντι στην τοξικότητα, υποστηρίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.