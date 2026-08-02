Πιο-κοντά-από-ποτέ-εκτιμά-το-Ισραήλ-ότι-είναι-μια-νέα-κλιμάκωση-με-το-Ιράν:-Συναγερμός-στον-στρατό,-ποιοι-είναι-οι-πιθανοί-στόχοι

Υψηλόβαθμες πηγές από το Ισραηλ αναφέρουν πως το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης με το Ιράν συγκεντρώνει τώρα τις περισσότερες πιθανότητες, ενώ επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση νέας επίθεσης, κύριος στόχος θα είναι ενεργειακές υποδομές.

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Η διαρροή έρχεται σε συνέχεια της νέας ταξιδιωτικής οδηγίας απο τις ΗΠΑ για τους πολιτες τους στην Μέση Ανατολη και φαίνεται να είναι στο πλαίσιο των όσων ειπώθηκαν ανάμεσα σε Νετανιάχου και Τραμπ, στην πρόσφατη συνάντηση στην Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οιTimes Of Israel το Ισραήλ φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, καθώς εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να εξαπολύσει βαλλιστική πυραυλική επίθεση εναντίον του ακόμη και στην περίπτωση που οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δεν συμμετάσχουν από την πρώτη στιγμή σε μια ενδεχόμενη κλιμάκωση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης.

I24News: Tensions with Iran: “Alert levels have been raised in Israel’s defense system. and everyone is waiting for Trump.The assessment is that if the United States attacks, Israel will be hit by Iran and will respond.” pic.twitter.com/VOlTyMcAnS — World Source News (@Worldsource24) August 1, 2026

Στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το οποίο επικαλείται πληροφορίες χωρίς να κατονομάζει τις πηγές του, οι ισραηλινές αρχές έχουν θέσει τις δυνάμεις τους στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας, ενόψει του ενδεχομένου αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Ανάλογη αναφορά έκανε και η εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη το αμερικανικό δίκτυο CBS, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ βρίσκεται επίσης σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι IDF δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για αλλαγή του επιπέδου επιφυλακής, ενώ ούτε η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει ανακοινώσει νέα μέτρα ή οδηγίες προς τους πολίτες.

Κανονικά οι πτήσεις, αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα

Παρά τις πληροφορίες περί αυξημένης ετοιμότητας, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και μέχρι το βράδυ δεν είχαν αναφερθεί ακυρώσεις πτήσεων.

Το Channel 12 επισημαίνει, πάντως, ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν αφιχθεί στο Ισραήλ πολυάριθμα αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη διαχείριση της αυξημένης αεροπορικής κίνησης και της στρατιωτικής υποστήριξης.

Ενεργειακές εγκαταστάσεις στους πιθανούς στόχους

Την ίδια ώρα, το αντιπολιτευόμενο ιρανικό μέσο Iran International μετέδωσε ότι το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που θεωρείται προσκείμενο στις ιρανικές αρχές, συμπεριέλαβε τα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Leviathan και Tamar μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στους πιθανούς στόχους αναφέρονται επίσης πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Νέες απειλές από την Τεχεράνη

Το Channel 12 υπενθυμίζει ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες το Ισραήλ ανέμενε ιρανική πυραυλική επίθεση, η οποία τελικά δεν εκδηλώθηκε.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, απέρριψε τα σενάρια περί αναγκαστικής υποχώρησης της Τεχεράνης απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

«Αυτή είναι μια ψευδαίσθηση που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ. Αν το Ιράν δεχθεί επίθεση, θα επιστρέψουμε ολόκληρη την περιοχή και τις εγκαταστάσεις της στη Λίθινη Εποχή», δήλωσε χαρακτηριστικά, κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική ένταση.