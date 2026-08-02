Τουλάχιστον-επτά-νεκροί-στη-Γάζα-από-ισραηλινούς-βομβαρδισμούς-παρά-τη-συμφωνία-για-αφοπλισμό-της-Χαμάς

Νέοι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακο. Παρά τη συμφωνία, οι επιθέσεις συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

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Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας και νοσοκομειακές πηγές, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, στη Ντέιρ αλ Μπάλα και στη Χαν Γιούνις.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, βομβαρδισμός στη Ντέιρ αλ Μπάλα προκάλεσε τραυματισμούς, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Ακσά, ενώ αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν το πλήγμα.

Λίγες ώρες αργότερα, νέα επίθεση έπληξε αποθήκη ιατρικού υλικού του ίδιου νοσοκομείου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η συμφωνία για τη Γάζα

Η κλιμάκωση σημειώνεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, όπως δημοσιοποιήθηκε από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου Τραμπ, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς όφειλαν να διακόψουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

Το σχέδιο προβλέπει την «προοδευτική απόσυρση» του ισραηλινού στρατού από τις περιοχές που εξακολουθεί να ελέγχει στη Γάζα, καθώς και τη «διάλυση των ένοπλων οργανώσεων», συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι επετεύχθη συμφωνία, ωστόσο το Ισραήλ δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση.

Η απάντηση του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε κτίριο το οποίο χαρακτήρισε «κρησφύγετο τρομοκρατών της Χαμάς», υποστηρίζοντας ότι εκεί αποθηκεύονταν όπλα και διαβεβαιώνοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε ότι δύο από τις τέσσερις αποθήκες φαρμάκων του νοσοκομείου Αλ Ακσά καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και οι άλλες δύο, καθώς και μία κινητή κλινική που βρισκόταν κοντά.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν στο σημείο κατέγραψαν μεγάλο κρατήρα από την έκρηξη και προσωπικό του νοσοκομείου να αναζητά υλικά ανάμεσα στα συντρίμμια και τα σκορπισμένα φάρμακα.

Οι καταγγελίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τον περασμένο μήνα σκοτώθηκαν 152 άνθρωποι, καταγράφοντας τον βαρύτερο μηνιαίο απολογισμό από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

«Ζούμε μεταξύ ελπίδας και φόβου. Θέλουμε πραγματική κατάπαυση του πυρός, γιατί κάθε ώρα που περνά έχουμε περισσότερα θύματα», δήλωσε ο Αμπντάλα αλ Χου, κάτοικος της βόρειας Γάζας.

Το Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ υποστήριξε ότι η συνέχιση των επιθέσεων και οι παραβιάσεις της συμφωνίας θέτουν υπό αμφισβήτηση την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στελέχη τόσο της οργάνωσης όσο και της Χαμάς, που συναντήθηκαν στο Κάιρο, κάλεσαν να ασκηθούν πιέσεις ώστε το Ισραήλ να σταματήσει «κάθε μορφή επίθεσης».

Ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ισραήλ», καλώντας τους μεσολαβητές να πιέσουν για την τήρηση της συμφωνίας.

Οι απώλειες από την έναρξη της εκεχειρίας

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της ανακωχής που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται με μεγάλη συχνότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, από την έναρξη της εκεχειρίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.222 Παλαιστίνιοι. Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τα στοιχεία του υπουργείου αξιόπιστα.

Από την πλευρά του Ισραήλ, επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι από τις 10 Οκτωβρίου έχουν χάσει τη ζωή τους πέντε στρατιώτες και ένας πολίτης που εργαζόταν με σύμβαση για τον στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση των δημοσιογράφων στη Γάζα και οι δυσκολίες στην ανεξάρτητη επιβεβαίωση των στοιχείων δεν επιτρέπουν την πλήρη διασταύρωση των απολογισμών των θυμάτων.