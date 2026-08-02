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    Ψηφίστε-για-τα-νέα-ευρώ!
    Ψηφίστε για τα νέα ευρώ!

    Ψηφίστε για τα νέα ευρώ!

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει την όψη των χαρτονομισμάτων του ευρώ και καλεί τους πολίτες να έχουν λόγο στην τελική επιλογή.

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    Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει την όψη των χαρτονομισμάτων του ευρώ και καλεί τους πολίτες να έχουν λόγο στην τελική επιλογή. Έως τις 21 Σεπτεμβρίου, μπορούν να ψηφίσουν εδώ την αγαπημένη τους ανάμεσα στις δέκα προτεινόμενες συλλογές.

    Εσείς ποια προτιμάτε;

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