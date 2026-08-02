Όταν σπάει η μόχλευση

Όταν η αγορά ανεβαίνει υπερβολικά γρήγορα, συνήθως δεν καταρρέει από μια κακή είδηση. Καταρρέει από το ίδιο της το βάρος.

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Αυτό ακριβώς συνέβη στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης KOSPI πέρασε μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ευφορία στον πανικό, καταγράφοντας μία από τις πιο βίαιες διορθώσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε ανεπτυγμένη αγορά.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, η χρηματιστηριακή αγορά της χώρας εκτοξεύθηκε περίπου 135%, ανεβάζοντας τη συνολική της αξία τόσο ώστε να γίνει η έκτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και την Ινδία. Η άνοδος στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και στις προσδοκίες για τη βιομηχανία μνήμης, με τις SK Hynix και Samsung Electronics να μετατρέπονται στους απόλυτους πρωταγωνιστές.

Η εικόνα όμως έκρυβε μια σοβαρή ανισορροπία. Οι δύο αυτές εταιρείες είχαν φτάσει να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου, ενώ η άνοδος είχε χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω υπερβολικής μόχλευσης. Τα μοχλευμένα ETFs πάνω στις δύο μετοχές συγκέντρωναν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ποσά πολλαπλάσια του ημερήσιου όγκου συναλλαγών τους.

Παράλληλα, η αγορά παραγώγων κατέγραφε ιστορικά υψηλές θέσεις αγοράς μέσω call options, ένδειξη ότι η αισιοδοξία είχε μετατραπεί σε καθαρή κερδοσκοπία. Οι πρώτες ρωγμές εμφανίστηκαν στα τέλη Ιουνίου. Οι αθετήσεις συναλλαγών αυξήθηκαν κατακόρυφα, τα margin calls άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και η πτώση μετατράπηκε σε αλυσιδωτή αντίδραση. Μέσα σε μόλις 40 ημέρες, η αγορά έχασε περίπου 44% της αξίας της, με τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση να μειώνεται κατά σχεδόν 2 τρισ. δολάρια. Η SK Hynix υποχώρησε περίπου 60% από τα υψηλά της, παρασύροντας ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο.

Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχθηκαν οι ιδιώτες επενδυτές. Σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs, πάνω από 1,2 εκατομμύρια λογαριασμοί δέχθηκαν margin calls, ενώ περισσότεροι από 500.000 οδηγήθηκαν τελικά σε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις. Με απλά μαθηματικά, περίπου ένας στους τριάντα ενήλικες της Νότιας Κορέας βρέθηκε αντιμέτωπος με αναγκαστική κάλυψη ζημιών.

Η κυβέρνηση αντέδρασε συγκαλώντας έκτακτη σύσκεψη, ενεργοποιώντας 24ωρη παρακολούθηση της αγοράς και επιβάλλοντας περιορισμούς στη χρήση μοχλευμένων ETFs. Η περίπτωση του KOSPI αποτελεί μια χαρακτηριστική υπενθύμιση ότι ακόμη και οι πιο ισχυρές επενδυτικές ιστορίες μπορούν να εκτροχιαστούν όταν η υπερσυγκέντρωση, η μόχλευση και η ψυχολογία του πλήθους λειτουργήσουν ταυτόχρονα.

Το μήνυμα δεν αφορά μόνο τη Νότια Κορέα. Αγορές και μετοχές που ανεβαίνουν σχεδόν κατακόρυφα, στηριζόμενες σε υπερβολική αισιοδοξία και εύκολο δανεισμό, μπορούν να μετατρέψουν την άνοδο σε βίαιη απομόχλευση μέσα σε ελάχιστες συνεδριάσεις. Αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος χρηματιστηριακός κανόνας που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ο KOSPI ο οποίος τώρα θα προσπαθήσει να κρατήσει τις 5.000 μονάδες.

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August 2, 2026