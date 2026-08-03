Αγωγή-της-Ρωσίας-κατά-της-apple-για-μη-προεγκατάσταση-εγχώριων-εφαρμογών

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αντιμονοπωλίου (FAS) της Ρωσίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι κίνησε διαδικασία κατά της Apple για την παράλειψή της να προεγκαταστήσει την ρωσική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων MAX και του ρωσικού app store στις συσκευές iOS, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA τη Δευτέρα.

Σε δήλωση στο Telegram, η υπηρεσία ανέφερε ότι η Apple δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την προειδοποίηση που την υποχρεώνει να αφαιρέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που εισάγουν διακρίσεις και επηρεάζουν τις ρωσικές μηχανές αναζήτησης και το λογισμικό.

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«Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού και την προηγούμενη πρακτική επιβολής του νόμου σχετικά με την Apple, η οποία έχει επιβεβαιωθεί από τα δικαστήρια, η FAS κίνησε διαδικασία κατά της εταιρείας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η υπηρεσία αντιμονοπωλίου δήλωσε ότι η Apple θα αντιμετωπίσει πρόστιμο βάσει του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων της Ρωσίας εάν διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει τον νόμο.

«Η Apple ανακοίνωσε ότι, από τις 27 Ιουλίου, η ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού της θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα προεγκατάστασης μιας ρωσικής μηχανής αναζήτησης», πρόσθεσε η υπηρεσία.

- Reuters, Anadolu