Από-το-Ορμούζ-έως-τη-Μαύρη-Θάλασσα:-Νέα-κλιμάκωση-στις-θαλάσσιες-πολεμικές-ζώνες-ανεβάζει-τον-συναγερμό-για-τη-διεθνή-ναυτιλία

Η αλληλουχία των σοβαρών περιστατικών που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές επιβεβαιώνει ότι οι σημαντικότερες εμπορικές αρτηρίες του πλανήτη παραμένουν στο επίκεντρο των γεωπολιτικών συγκρούσεων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Από το Στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα έως τη Μαύρη Θάλασσα, οι εξελίξεις ενισχύουν την αβεβαιότητα για τους πλοιοκτήτες, τους ναυλωτές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν ένα περιβάλλον υψηλού επιχειρησιακού κινδύνου.

Στο Στενό του Ορμούζ, η ένταση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη μετά τα διαδοχικά περιστατικά που καταγράφηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Η έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε δεξαμενόπλοιο βορειοδυτικά του Κασάμπ, καθώς και η επίθεση που δέχθηκε λίγο αργότερα το πλοίο μεταφοράς LNG GasLog Shanghai, το οποίο υπέστη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, υπενθύμισαν ότι η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον επικίνδυνα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, οι ιρανικοί ισχυρισμοί περί αναχαίτισης ή επιστροφής έξι πλοίων που επιχειρούσαν να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, καταδεικνύουν το κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι ανέστειλε προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα, επικαλούμενη διπλωματική πρόοδο για την επαναλειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου, δεν έχει μέχρι στιγμής συνοδευθεί από αντίστοιχη συμφωνία με την Τεχεράνη. Ως αποτέλεσμα, ο κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία στο Ορμούζ εξακολουθεί να αξιολογείται ως ιδιαίτερα υψηλός.

Στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, οι Χούθι επιχείρησαν να διαψεύσουν πληροφορίες ότι σχεδιάζουν την επιβολή τελών διέλευσης στο στενό Bab el-Mandeb, διευκρινίζοντας ότι η εγγραφή πλοίων παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, η επιχειρησιακή εικόνα δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά.

Οι κίνδυνοι για πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Σαουδική Αραβία, καθώς και για όσα εξυπηρετούν σαουδαραβικά λιμάνια, παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ η συμφωνία Σουδάν και Υεμένης για στενότερο συντονισμό σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας δεν αναμένεται, προς το παρόν, να αλλάξει την εικόνα.

Στη Μαύρη Θάλασσα, το πολεμικό μέτωπο εξακολουθεί να επηρεάζει άμεσα τη ναυσιπλοΐα. Τη νύχτα της 1ης Αυγούστου, ουκρανικά θαλάσσια drones φέρονται να βύθισαν το ρωσικό πλοίο Yanina, περίπου 130 ναυτικά μίλια από το Νοβοροσίσκ, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ναυτικών στόχων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Παράλληλα, η Μόσχα υποστήριξε ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον πλοίου κοντά στην Οδησσό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του περιστατικού. Η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη για την εμπορική ναυτιλία, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνδυάζονται με αυξημένους κινδύνους για τα εμπορικά δρομολόγια.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τους ελέγχους σε δεξαμενόπλοια που θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση των διεθνών κυρώσεων.

Στις 2 Αυγούστου, δυνάμεις της επιχείρησης EUNAVFOR MED IRINI πραγματοποίησαν επιθεώρηση στο δεξαμενόπλοιο TOA PAYOH στη δυτική Μεσόγειο, λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη επιχείρηση σε άλλο δεξαμενόπλοιο που περιλαμβάνεται σε καθεστώς κυρώσεων. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές αυξάνουν την πίεση προς το λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων.

Στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, η Κίνα συνέχισε τις συντονισμένες περιπολίες ναυτικού και ακτοφυλακής γύρω από την αμφισβητούμενη ύφαλο Scarborough Shoal, ενώ ολοκληρώθηκε και η μεγάλη πολυεθνική άσκηση RIMPAC, η οποία ανέδειξε την αυξανόμενη διαλειτουργικότητα των συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων. Αν και δεν εκτιμάται άμεση στρατιωτική κλιμάκωση, η αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή διατηρεί υψηλό το επίπεδο επιφυλακής.