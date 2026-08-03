«Βουτιά»-σχεδόν-5%-στις-τιμές-του-πετρελαίου-μετά-την-ανακοίνωση-Τραμπ-για-νέες-συνομιλίες-με-το-Ιράν

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τη Δευτέρα ξεκινούν νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι αυξάνονται οι πιθανότητες αποκλιμάκωσης της κρίσης, αν και η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

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Λίγο μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, λίγο πριν από τις 02:00 ώρα Ελλάδας, το πετρέλαιο Brent Βόρειας Θάλασσας, με παράδοση Σεπτεμβρίου, υποχωρούσε κατά 4,69%, στα 83,81 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε απώλειες 4,67%, διαμορφούμενο στα 80,72 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, οι απώλειες είχαν προσεγγίσει το 5,6% για το Brent και το 5,5% για το WTI, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλλουν τα σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν και επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες για το Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη αρχίζουν τη Δευτέρα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία τόσο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ όσο και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από τις 8 Ιουλίου, όταν αναζωπυρώθηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, λίγες εβδομάδες μετά την εκεχειρία που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα διέρχονταν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής εκεχειρίας η ναυτιλιακή κίνηση είχε αυξηθεί, επιτρέποντας τη μεταφορά περίπου 200 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Η Τεχεράνη κρατά κλειστά τα χαρτιά της

Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί στις αγορές, το Ιράν δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η «κατανόηση» που επιτεύχθηκε με το Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή δεν σημαίνει πως το στρατηγικό πέρασμα θα επαναλειτουργήσει.

Παράλληλα, πλοία έχουν επιχειρήσει να κινηθούν κατά μήκος των ακτών του Ομάν, όμως η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι δεν επιτρέπεται η χρήση μη εγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον έλεγχο του περάσματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά έγιναν στόχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ανησυχία από τον ΟΠΕΚ+

Η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ, ωστόσο και αυτή η διαδρομή παραμένει επισφαλής, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις στην περιοχή.

Την Κυριακή, η Κοινή Υπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης του ΟΠΕΚ+ εξέφρασε την ανησυχία της για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας.

Θετική αντίδραση και στα χρηματιστήρια

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σημαντικά ακριβότερα σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA), η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε την Κυριακή στα 4,09 δολάρια ανά γαλόνι, δύο σεντς χαμηλότερα από μία εβδομάδα πριν, αλλά περίπου 34% υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

Θετικά κινήθηκαν και τα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να ενισχύονται κατά περίπου 0,5%, ενώ τα futures του Nasdaq κατέγραφαν άνοδο περίπου 0,8%.