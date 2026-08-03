Για-πρόοδο-στις-συνομιλίες-με-το-Ομάν-για-τα-Στενά-του-Ορμούζ,-μιλά-η-Τεχεράνη

Η Τεχεράνη βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ομάν «εδώ και τις τελευταίες επτά έως οκτώ ημέρες» για τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δημιουργώντας ελπίδες για μερική – έστω – αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

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«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παράλληλα διεξάγονται επαφές τόσο με αξιωματούχους χωρών της περιοχής όσο και με εκπροσώπους κρατών εκτός αυτής.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου τόνισε ότι οι δύο χώρες που έχουν ακτές στα Στενά διεξάγουν συνομιλίες με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ασφαλούς προσωρινής διαδρομής, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν σχετικά με τη διαδρομή αυτή δεν αρκεί για την επαναλειτουργία του στενού, ζητώντας να τερματιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε, ακόμα, ότι η συμφωνία σχετικά με τη διαδρομή και η διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.

«Ωστόσο, δεν είναι επαρκής προϋπόθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στους δημοσιογράφους στην Τεχεράνη. «Το Στενό του Ορμούζ δεν είναι κλειστό λόγω διαφωνιών μεταξύ του Ιράν και του Ομάν… βρίσκεται σε κρίση λόγω της στρατιωτικής επιθετικότητας των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος».

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι νέος γύρος συνομιλιών με το Ιράν θα ξεκινήσει τη Δευτέρα «με τη μορφή διαπραγμάτευσης», αφού προηγουμένως ακύρωσε αυτό που, όπως υποστήριξε, θα ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επίθεση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νέα έκρηξη κοντά σε τάνκερ στα Στενά

Παρά τις εν εξελίξει συνομιλίες Ιράν – Ομάν, ένα νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε το βράδυ της 2ας Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με δεξαμενόπλοιο να αναφέρει έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το πλοίο του, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση της EOS Marine, το συμβάν σημειώθηκε στις 20:37 UTC, περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν, σε μία από τις πλέον ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις μεταφορές ενέργειας.

🇺🇸🇮🇷 The Strait of Hormuz right now is chaotic, to say the least. Iran’s floating “maybe we’ll control inbound tankers” trial balloons, U.S. convoys slipping through with AIS off, warning shots that miss on purpose, and still 3 to 5 million barrels a day crawling through the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 3, 2026

Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι άκουσε ισχυρή έκρηξη σε κοντινή απόσταση από το πλοίο. Παρά το περιστατικό, το δεξαμενόπλοιο συνέχισε με ασφάλεια το ταξίδι του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Η αξιοπιστία της αναφοράς χαρακτηρίζεται υψηλή (High Source Confidence).

Το νέο συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι πάροχοι υπηρεσιών θαλάσσιας ασφάλειας παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση στην περιοχή έχει αυξήσει σημαντικά τους επιχειρησιακούς κινδύνους για τα εμπορικά πλοία.

Η EOS Marine καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένο επίπεδο επιφυλακής, να παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπονται από τις βέλτιστες πρακτικές (BMP). Παράλληλα, συνιστά ενισχυμένη οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση, αυξημένη ετοιμότητα των ομάδων ένοπλης προστασίας όπου αυτές υπάρχουν και άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες ναυτικές αρχές.