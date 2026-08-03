ΕΚΤ:-Τα-νοικοκυριά-της-Ευρωζώνης-περιορίζουν-τις-δαπάνες-γιατί-ανησυχούν-περισσότερο-για-την-αβεβαιότητα-από-τον-πόλεμο-στο-Ιράν-παρά-τον-πληθωρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα που προκάλεσε φαίνεται ότι επηρέασαν περισσότερο από τον πληθωρισμό την συμπεριφορά των νοικοκυριών της Ευρωζώνης, ως προς τις περικοπές δαπανών, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αυτό αναφέρεται στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της ΕΚΤ, όπου οι οικονομολόγοι της τράπεζας σημειώνουν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε αισθητά και η δυναμική της κατανάλωσης εξασθένησε σημαντικά με το ξέσπασμα της σύγκρουσης στο Ιράν.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Κατά την έρευνα της ΕΚΤ, η επιβράδυνση αποδίδεται στον περιορισμό των προαιρετικών δαπανών. Μάλιστα, στις πιο δραστικές αλλαγές προχώρησαν τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα.

Από την άλλη, αυξήθηκαν οι δαπάνες για την ενέργεια, γεγονός που αντανακλά το υψηλότερο κόστος μεταφορών, ενώ ανθεκτικές παρέμειναν οι δαπάνες για στέγαση και τρόφιμα.

«Η εξασθένηση της κατανάλωσης φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα νοικοκυριά που δεν αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά επιλέγουν να αναβάλουν τις δαπάνες τους ως αντίδραση στην αυξημένη αβεβαιότητα», ανέφεραν οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ.

«Αν και οι υψηλότερες τιμές που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ενδέχεται επίσης να διαδραμάτισαν κάποιον ρόλο (στη συμπεριφορά των νοικοκυριών), η ανάλυση υποδεικνύει την ύπαρξη ενός ψυχολογικού παράγοντα που καθορίζεται από το κλίμα και ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και μετά τη στάθμιση ως προς το εισόδημα», προσέθεσαν.

Όπως ανέφεραν, μια πτώση 10 μονάδων στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε σχέση με το προηγούμενο έτος συνδέθηκε —κατά μέσο όρο— με μείωση περίπου 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στην ατομική κατανάλωση τον Απρίλιο του 2026. Το μέγεθος αυτό είναι συγκρίσιμο με εκείνο του Απριλίου του 2022, όταν τα νοικοκυριά είχαν να σταθμίσουν την κατάσταση που προέκυψε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αν και το καταναλωτικό κλίμα έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν απαραίτητα ξεπεράσει το σοκ.

«Εάν τα νοικοκυριά θεωρήσουν τις απώλειες πραγματικού εισοδήματος που απορρέουν από τη σύγκρουση ως μόνιμες και τις συνδέσουν με χαμηλότερη πραγματική αγοραστική δύναμη, η αρχική επιβράδυνση —η οποία τροφοδοτείται από το κλίμα της αγοράς— θα μπορούσε να παγιωθεί», έγραψαν οι ερευνητές.

Με πληροφορίες από -