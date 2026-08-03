Ελληνική μεταποίηση: Στις 54.3 μονάδες ο δείκτης PMI – Η εντονότερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο

Την εντονότερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο εμφάνισε ο ελληνικός τομέας μεταποίησης κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, καθώς η ανάπτυξη αποκτά μεγαλύτερη δυναμική, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI της S&P Global.

Η ανάκαμψη της υγείας του τομέα ενισχύθηκε από την αύξηση των νέων παραγγελιών και την ταχύτερη άνοδο τόσο της παραγωγής όσο και της απασχόλησης. Εν τω μεταξύ, οι διεθνείς συνθήκες ζήτησης βελτιώθηκαν για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη παρέμεινε ισχυρή. Οι παραγωγοί αγαθών αύξησαν και πάλι τις αγορές εισροών, λόγω των προσπαθειών να δημιουργήσουν αποθέματα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παραγωγής ως αποτέλεσμα του μεγαλύτερου χρόνου παράδοσης υλικών. Ταυτόχρονα, τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων αυξήθηκαν με τον δριμύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2008.

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Όσον αφορά τις τιμές, οι πληθωριστικές πιέσεις υποχώρησαν περαιτέρω από τις πρόσφατες υψηλές τιμές του Μαΐου, ωστόσο παρέμειναν ιστορικά υψηλές.

O εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI®) έκλεισε στις 54.3 μονάδες τον Ιούλιο, τιμή υψηλότερη από τις 53.8 μονάδες του Ιουνίου.

Η πορεία του δείκτη υπέδειξε έντονη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον τομέα παραγωγής αγαθών.

Ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε επίσης για τρίτο συνεχή μήνα και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο.

Επιταχύνεται η αύξηση της παραγωγής

Η ταχύτερη αύξηση των επιπέδων παραγωγής στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών οδήγησε στην εντονότερη συνολική ανάκαμψη τον Ιούλιο. Η παραγωγή αυξήθηκε λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης από την πλευρά των πελατών και της αυξημένης εισροής νέων παραγγελιών, καθώς ορισμένες εταιρείες ανέφεραν επίσης πιο αποδοτικές διαδικασίες. Ο ρυθμός αύξησης ήταν έντονος και ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών.

Η περαιτέρω αύξηση των νέων παραγγελιών υποστήριξε την αύξηση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αντίστοιχος με τον Ιούνιο και εντονότερος από την τάση που επικρατεί στην έρευνα. Μέλη του πάνελ ανέφεραν πολλές φορές ότι οι αυξημένες εισροές πωλήσεων οφείλονταν στην εντονότερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και στην απόκτηση νέων πελατών, ιδιαίτερα από τις διεθνείς αγορές, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα έξι μηνών και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2025.

Ο αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε με ισχυρό ρυθμό

Κατ’ αναλογία με τις έντονες συνθήκες ζήτησης, οι κατασκευαστές αύξησαν τα επίπεδα απασχόλησης στο ξεκίνημα του τρίτου τριμήνου. Ο αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε με ισχυρό ρυθμό, ο οποίος ήταν ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2025 και διαμορφώθηκε σε επίπεδο υψηλότερο από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εργαζομένων ήταν επαρκής ώστε να ανταποκρίνονται στις εισερχόμενες εργασίες, καθώς ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησε για δεύτερο συνεχή μήνα τον Ιούλιο. Ωστόσο, η μείωση ήταν οριακή.

Εν τω μεταξύ, οι λειτουργικές δαπάνες εξακολούθησαν να αυξάνονται με ιστορικά αυξημένο ρυθμό, παρά τη μείωση της αύξησης του κόστους τον Ιούλιο με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι η αύξηση των τιμών εισροών προήλθαν από το υψηλότερο κόστος των υλικών και της ενέργειας.

Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων εκροών εξασθένησε

Παρότι οι εταιρείες ανέφεραν ότι κατέβαλαν προσπάθειες μετακύλισης του υψηλότερου κόστους στους πελάτες, ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων εκροών εξασθένησε για δεύτερο συνεχή μήνα τον Ιούλιο καταγράφοντας χαμηλό τεσσάρων μηνών (ωστόσο παρέμεινε αισθητά υψηλότερος από την τάση που επικρατεί στην έρευνα).

Δημιουργία αποθεμάτων

Σε ό,τι αφορά τις αγορές, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τις αγορές εισροών με έντονο ρυθμό, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο. Οι εταιρείες επιδίωξαν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις παραγωγής και προσάρμοσαν προς τα πάνω την αγοραστική τους δραστηριότητα, ενώ ορισμένες ανέφεραν επίσης τις προσπάθειές τους για δημιουργία αποθεμάτων. Τα αποθέματα προμηθειών συρρικνώθηκαν για τέταρτο συνεχή μήνα, και με ταχύτερο ρυθμό. Η μείωση οφειλόταν εν μέρει στη νέα σημαντική επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης εισροών, λόγω των καθυστερήσεων στις μεταφορές και των ελλείψεων από την πλευρά των προμηθευτών.

Σε αντίθεση με τα αποθέματα αγορών, τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων αυξήθηκαν και πάλι τον Ιούλιο. Στην πραγματικότητα, ο ρυθμός αύξησης ήταν ο εντονότερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2008.

Τέλος, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών εξακολούθησαν να προβλέπουν αύξηση των επιπέδων παραγωγής μέσα στο επόμενο έτος. Ο βαθμός εμπιστοσύνης υποχώρησε ελαφρώς από τον Ιούνιο, ωστόσο παρέμεινε ιστορικά ισχυρός. Σύμφωνα με αναφορές, η αισιοδοξία υποστηρίχθηκε από τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και τη διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων.

«Εντονότερο ξεκίνημα του δεύτερου εξαμήνου»

Η Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence είπε:

«Οι Έλληνες κατασκευαστές υπέδειξαν εντονότερο ξεκίνημα του δεύτερου εξαμήνου, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν περαιτέρω τον Ιούλιο. Οι αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής προκάλεσαν ταχύτερη αύξηση στα επίπεδα απασχόλησης και στις αγορές εισροών, λόγω των προσπαθειών για την ανακούφιση της πίεσης που ασκούνταν στην παραγωγική ικανότητα.

Παρόλο που οι πιέσεις επί του κόστους παρέμειναν έντονες, υπήρξε κάποια ανακούφιση λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των τιμών εισροών τον Ιούλιο. Οι συνθήκες ζήτησης ήταν επίσης επαρκείς ώστε να δώσουν τη δυνατότητα μετακύλισης του υψηλότερου κόστους στους πελάτες.

Οι ελληνικές εταιρείες εξακολούθησαν να αναφέρουν προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων, λόγω περαιτέρω καθυστερήσεων των παραδόσεων από τους προμηθευτές. Παρότι τα αποθέματα προμηθειών μειώθηκαν, οι εταιρείες κατέγραψαν τη δριμύτερη αύξηση των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2008. Με την πίεση που ασκούνταν στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το κόστος να μειώνονται, η ανάγκη για δημιουργία αποθεμάτων ασφαλείας ενδέχεται να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από την έκβαση των απρόβλεπτων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.»