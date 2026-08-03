Επικυρώθηκε από την τουρκική ρυθμιστική αρχή η δημόσια πρόταση της Dai Nippon για την Austriacard

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής «η Εταιρεία»), ακολουθώντας τις ανακοινώσεις της 13ης Μαΐου 2026, 12ης Ιουνίου 2026 και 19ης Ιουνίου 2026 σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς (η «Πρόταση») από την Dai Nippon Printing Co, Ltd (“DNP”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της DNP στις 3 Αυγούστου 2026, η Προϋπόθεση και Αίρεση σχετικά με την Έγκριση Ελέγχου Συγκεντρώσεων, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 4.1.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, εκπληρώθηκε στις 30 Ιουλίου 2026.

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Συγκεκριμένα, η τουρκική αρχή ανταγωνισμού έχει εγκρίνει τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή στις 30 Ιουλίου 2026. Όλες οι άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού, που αναφέρονται στην Ενότητα 4.1.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, έχουν ήδη εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις έγκρισής τους ή η νόμιμη προθεσμία αναμονής έχει παρέλθει, με αποτέλεσμα η σχεδιαζόμενη συναλλαγή να θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

Η Περίοδος Αποδοχής της Πρότασης θα λήξει στις 21 Αυγούστου 2026, στις 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθηνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.